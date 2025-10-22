Assistentes Sociais | Paul Pun mantém-se na liderança do conselho

PolíticaAssistentes Sociais | Paul Pun mantém-se na liderança do conselho Hoje Macau - 22 Out 2025 Paul Pun Chi Meng vai manter-se nos próximos três anos como presidente do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais, de acordo com a informação publicada ontem no Boletim Oficial. Este é um cargo que actualmente já é desempenhado pelo secretário-geral da Cáritas Macau. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, optou também por renovar os mandatos de Alice Wong, chefe da Divisão Jurídica e de Tradução do Instituto de Acção Social, Lok Chan Nei, representante da Universidade da Cidade de Macau e dos assistentes sociais Sou Keng Ieong e Ieong Sok Chong. As novas nomeações integram ainda o Conselho Profissional dos Assistentes Sociais Chan Keng Fan, da Universidade Politécnica de Macau, Francisco Botelho, da Universidade de São José, Im Ka Wai, da Associação dos Assistentes Sociais de Macau, e os assistentes sociais Choi Wan Hon e Chao Kam Kin. O Conselho Profissional dos Assistentes Sociais controla o acesso à profissão ao elaborar, aprovar e mandar publicar os critérios para a acreditação profissional, aprovar os novos pedidos de acreditação profissional, além de coordenar a realização de acesso à profissão assim como a certificação da acreditação profissional.