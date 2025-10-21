Louvre | França vai reforçar segurança de locais culturais após roubo

O ministro francês da Administração Interna, Laurent Nuñez, vai reforçar medidas de segurança em todos os estabelecimentos culturais, anunciou ontem a assessoria, após um roubo de jóias no Museu do Louvre, em Paris. A decisão foi tomada após reunião com a sua colega de governo com a pasta da Cultura, Rachida Dati, adiantou a mesma fonte ministerial, citada pela agência noticiosa francesa AFP.

A instituição, no centro da capital de França, manteve-se encerrada ontem, um dia após um grupo, ainda a monte, ter conseguido roubar múltiplas obras de arte de joalharia. “O Museu do Louvre vai permanecer fechado hoje (ontem) por razões excepcionais. Pedimos desculpa pelo incómodo”, pode ler-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Internet daquele museu.

Um grupo de quatro homens roubou joias no domingo de manhã, em poucos minutos e quando o museu já estava aberto e com visitantes no interior, utilizando uma máquina empilhadora, estacionada na respectiva margem do rio Sena, e fazendo-a subir até à altura de uma janela do primeiro andar do edifício.

O grupo levou oito peças “de inestimável valor patrimonial”, entre as quais a tiara da imperatriz Eugénia (mulher de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, informou no domingo o Ministério da Cultura francês. Só aquela joia tem 212 pérolas e 1.998 diamantes, de acordo com a descrição do Louvre, enquanto as peças pertencentes à rainha Maria Amélia contam com múltiplas safiras e centenas de diamantes.

Este museu parisiense é o maior e mais visitado do Mundo, com nove milhões de pessoas a apreciarem parte das 35.000 obras que a instituição aloja, nos seus 73 mil metros quadrados de espaço.