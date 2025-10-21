ASEAN | Entrada de Timor-Leste é reconhecimento de que já não é um país frágil

O presidente do Futuros Alternativos – Instituto de Políticas e Assuntos Internacionais, Fidélis Magalhães, afirmou ontem que a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático serve como reconhecimento de que o país já não é frágil.

Timor-Leste vai tornar-se no próximo dia 26 deste mês, durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que se vai realizar em Kuala Lumpur, na Malásia, o 11.º estado-membro da organização, 14 anos depois de ter apresentado o pedido de admissão.

Questionado sobre os objectivos de Timor-Leste com a adesão à organização, Fidélis Magalhães considerou que o principal é ter um “reconhecimento dos países-membros de que Timor-Leste é um país soberano e independente”.

“Também pode servir como uma garantia da sua integridade, da soberania timorense no futuro. Para ter uma segurança e um compromisso dos países-membros de não ingerência, de não intervenção. Finalmente, Timor-Leste é reconhecido como um país soberano e independente na sua própria região”, salientou o analista.

A antiga colónia portuguesa restaurou a sua independência em 20 de Maio de 2002, após ter sido ocupada pela Indonésia, país fundador da ASEAN, em 07 de Dezembro de 1975, nove dias depois de ter declarado unilateralmente a independência de Portugal, em 28 de Novembro de 1975.