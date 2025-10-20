UM junta-se a Cátedra UNESCO dedicada ao património português

SociedadeUM junta-se a Cátedra UNESCO dedicada ao património português Hoje Macau - 20 Out 2025 A Universidade de Macau (UM) anunciou a adesão à Cátedra UNESCO em Diálogo Intercultural em Patrimónios de Influência Portuguesa, um projecto lançado pela Universidade de Coimbra (UC). Num comunicado divulgado na sexta-feira à noite, a UM defendeu que a entrada no projecto “imprime uma nova dinâmica no desenvolvimento da investigação sobre património cultural” em Macau. A colaboração com a UC irá promover “o intercâmbio académico internacional em Macau”, assim como reforçar “os laços” com instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa, acrescentou a UM. A adesão formal da instituição à Cátedra UNESCO aconteceu numa cerimónia organizada pelas duas instituições em Macau, na quarta-feira, com a presença de Rui Martins, vice-reitor da UM, e João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor da UC. Rui Martins defendeu que a entrada da UM “irá enriquecer ainda mais os recursos académicos e a perspectiva cultural” da já “ampla rede de parceiros” estabelecida pela Cátedra UNESCO. A UC criou o projecto em 2018, para explorar “os resultados multiculturais decorrentes da influência da cultura de língua portuguesa”, como arquitectura, artes, língua, literatura, paisagem e urbanismo, referiu o comunicado. Na altura, a Cátedra UNESCO já envolvia meia centena de docentes e investigadores numa parceria com várias instituições europeias, brasileiras e africanas. Esforço abrangente A lista incluía a Universidade de Estudos de Bolonha (Itália), a Universidade Federal Fluminense (Brasil), as universidades Eduardo Mondlane e Lúrio (Moçambique), a Universidade Paris Nanterre (França) e a MEIA – Mindelo Escola Internacional de Arte (Cabo Verde). Rui Martins, um académico português há muito radicado em Macau, salientou que a Cátedra UNESCO é um projecto internacional “que integra investigação, formação e cooperação para o desenvolvimento”. No caso da UM, o Departamento de Gestão de Resorts Integrados e Turismo da Faculdade de Gestão de Empresas irá “demonstrar activamente a sua competência profissional” na investigação sobre património cultural, garantiu Martins. A Cátedra UNESCO é coordenada pelo investigador Walter Rossa, que na quarta-feira falou sobre “o significado político” da investigação sobre património cultural no quadro das políticas da organização.