Jogos Nacionais | Sam Hou Fai participa em cerimónia

PolíticaJogos Nacionais | Sam Hou Fai participa em cerimónia Hoje Macau - 10 Out 2025 O Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, deslocou-se ontem a Nansha da Cidade de Cantão para assistir à cerimónia de acender da chama da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais. De acordo com o Gabinete de Comunicação Social estava previsto que a chama dos Jogos Nacionais fosse acesa por dirigentes da Administração Geral do Desporto na China, da Federação de Deficientes da China, da Província de Guangdong, de Hong Kong e de Macau. Esta é a primeira edição organizada conjuntamente por estas regiões. Na cerimónia estava também prevista a presença da secretária O Lam, na condição de presidente da Comissão Organizadora da Zona de Competição de Macau, e de Pun Weng Kun, como coordenador do Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau.