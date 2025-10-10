Chineses Ultramarinos | O Lam pede continuidade na promoção de Macau

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, defendeu a continuidade, por parte da Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, do trabalho de promoção do território, isto numa altura em que a entidade celebrou, na quarta-feira, 57 anos de existência.

Segundo um comunicado, O Lam referiu, num discurso, que a associação deve promover as vantagens específicas de Macau como plataforma sino-lusófona além de assumir a ponte entre a China, Portugal e os países de língua portuguesa, bem como países de língua espanhola.

O Lam espera também que a associação continue a dar apoio a empresas locais e do Interior da China no acesso a mercados internacionais, além de apoiar a importação de determinados projectos internacionais para a China. Isto para que Macau possa explorar o “círculo de amigos” e parceiros a nível internacional, apoiando o desenvolvimento do país na abertura ao exterior.