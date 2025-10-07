Turismo | Pedidos autocarros durante o sinal 8 de tufão

O presidente da Associação de Inovação e Serviços de Turismo de Lazer de Macau, Paul Wong, considera que é necessário garantir o funcionamento de autocarros nos períodos em que o sinal 8 de tufões está içado. A ideia foi defendida em declarações ao canal chinês da Rádio Macau, com o dirigente associativo a pedir que os autocarros e shuttle buses das empresas do jogo se foquem nos turistas.

De acordo com Paul Wong, Macau é uma cidade turística, pelo que é necessário garantir que os visitantes têm alternativas aos táxis, quando está içado o sinal n.º 8 de tufão. O presidente da associação explicou que para proteger a imagem turística da RAEM é necessário assegurar que os turistas não ficam regularmente retidos e que os autocarros disponibilizados circulam em condições de segurança.

Paul Wong recordou também que a Ponte Macau passou a permitir a circulação durante o sinal 8 e pediu que a possibilidade de os turistas se deslocarem entre as fronteiras, a zona centro da cidade e os hotéis do Cotai deve ser permanente.

Além disso, o dirigente associativo deseja que as informações meteorológicas sejam anunciadas de forma mais antecipada, para que o sector tenha tempo suficiente para acomodar os turistas, e organizar os turnos para os empregados, que enfrentam dificuldades de deslocação.