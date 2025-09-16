UE | Assis diz que redução de delegação em Timor é problema sério

O eurodeputado Francisco Assis considerou ontem, em Díli, que a redução da presença da União Europeia em Timor-Leste é um problema sério, sobretudo numa altura em que há uma grande diminuição do apoio dos Estados Unidos ao desenvolvimento.

O socialista Francisco Assis lidera uma delegação do Parlamento Europeu que iniciou ontem uma visita a Díli, durante a qual estão previstos encontros com as autoridades timorenses, parceiros de cooperação, embaixadores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), sociedade civil, estudantes e universidades timorenses e organizações económicas.

Questionado pela Lusa sobre a redução da presença da representação da União Europeia em Timor-Leste, Francisco Assis afirmou que é um “problema sério”. “É um problema sério ainda por cima porque alguns dos membros da delegação serão deslocados para Jacarta. Isto revela uma certa incompreensão por parte da Comissão Europeia da singularidade desta situação”, disse o eurodeputado.

Francisco Assis salientou também que apesar das boas relações entre Timor-Leste e a Indonésia, os timorenses foram vítimas de uma invasão e “há uma memória viva dessa invasão”. “Creio que isto é uma má decisão da Comissão Europeia”, afirmou, salientando que já pediu uma reunião com a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, para debater o assunto.

“Penso que tem de haver um esforço concertado no Parlamento Europeu e a nível dos governos. O próprio Governo português, julgo estará sensibilizado para a importância de não desqualificar, não desgraduar a nossa delegação aqui em Timor-Leste, porque isso seria uma má decisão e um mau sinal”, disse.