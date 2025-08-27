Ensino | Aulas regressam a cerca de 80% das escolas na segunda-feira

O Governo montou uma operação conjunta para flexibilizar o trânsito e os transportes públicos tendo em conta que na próxima segunda-feira cerca de 80 por cento das escolas e jardins de infância de Macau vão retomar as aulas. Segundo um comunicado conjunto dos serviços de educação, trânsito e da polícia, foi pedido aos estabelecimentos de ensino um reforço de pessoal para assistir os alunos na entrada para a escola, evitando a formação de multidões.

Em termos de transportes, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego coordenou com as duas operadoras de autocarros público e a sociedade que gere o Metro Ligeiro o reforço de frequências durante as horas de ponta. Os autocarros vão aumentar as frequências entre 10 a 15 por cento e será destacado pessoal para manter a ordem nas paragens e gerir o fluxo de passageiros.

Por outro lado, o Corpo de Polícia de Segurança Pública terá mais agentes para patrulhar as condições das estradas nas proximidades das escolas e combater o estacionamento ilegal. Durante as horas de ponta de transporte escolar, serão destacados agentes para orientar o trânsito nos cruzamentos e pontos mais movimentados perto de escolas.

Além disso, na primeira semana de aulas, alguns lugares de estacionamento serão convertidos em zonas que facilitem a tomada e largada de pessoas para facilitar a vida aos pais.

O Governo também vincou que as principais obras rodoviárias foram concluídas antes do início das aulas e que as passagens de peões e passeios ao redor de muitas escolas foram renovadas durante as férias de Verão.