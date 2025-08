Tarifas | Pequim abre mercado a café brasileiro em resposta a taxas dos EUA

A guerra das tarifas imposta pela administração norte-americana continua a levar à adopção de contra medidas. Face à imposição de tarifas de 50% ao Brasil por motivos políticos, a China abre as portas ao café brasileiro

A China autorizou 183 empresas brasileiras a exportar café para o seu mercado interno, avançou ontem a imprensa local, dias após os Estados Unidos imporem tarifas de 50 por cento sobre o café proveniente do Brasil.

A medida, válida por cinco anos, foi divulgada poucos dias depois do anúncio da nova tarifa norte-americana, que entra em vigor amanhã, e provocou alarme entre produtores e exportadores brasileiros, agora forçados a procurar mercados alternativos.

Segundo dados da indústria, cerca de 85 por cento da produção brasileira de arábica em 2025 – a variedade mais exportada para os EUA – já foi colhida. Este tipo de café desempenha um papel central no mercado norte-americano, onde é frequentemente misturado com grãos mais suaves de outros produtores latino-americanos para se adequar ao gosto local. O Brasil é responsável por 44 por cento da produção mundial de arábica, o que faz do país um fornecedor difícil de substituir a curto prazo.

Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de café e importaram 3,3 milhões de sacas de café brasileiro no primeiro semestre do ano, quase 23 por cento do total exportado pelo Brasil nesse período. Já a China importou 530 mil sacas no mesmo intervalo. Embora o mercado chinês seja ainda menor, tem vindo a ganhar importância à medida que o acesso brasileiro ao mercado norte-americano enfrenta novas barreiras.

Em Novembro passado, a ApexBrasil, a agência brasileira de promoção de exportações, assinou um acordo com a Luckin Coffee, maior cadeia de cafetarias da China, para o fornecimento de 240 mil toneladas de café brasileiro entre 2025 e 2029. O contrato está avaliado em 2,5 mil milhões de dólares e sucede a um acordo anterior, de meados de 2024, no valor de 500 milhões de dólares, para o fornecimento de 120 mil toneladas.

Em crescimento

Fundada em 2017, a Luckin Coffee opera actualmente mais de 22 mil lojas em todo o território chinês e serve mais de 300 milhões de clientes. Embora o chá continue a ser a bebida tradicional dominante, o consumo de café tem vindo a crescer rapidamente no país asiático, sobretudo entre os jovens profissionais urbanos. O consumo ‘per capita’ duplicou em cinco anos, passando de oito para 16 chávenas por ano – ainda muito abaixo da média global de 240 chávenas e das mais de 400 registadas nos EUA.

Na altura do acordo, o director executivo da Luckin Coffee, Jinyi Guo, elogiou o café brasileiro e descreveu o contrato como “apenas o início” de uma colaboração a longo prazo. “No futuro, queremos expandir ainda mais esta parceria”, disse.

Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com o comércio bilateral a passar de nove mil milhões de dólares, em 2004, para 188 mil milhões, em 2024. O Brasil desempenha, em particular, um papel importante na segurança alimentar da China, compondo mais de 20 por cento das importações agrícolas e pecuárias do país asiático.

A segunda maior economia mundial alimenta quase 19 por cento da humanidade com apenas 8,5 por cento das terras aráveis do planeta. Em comparação, o país latino-americano tem quase 7 por cento das terras aráveis para 2,7 por cento da população mundial.