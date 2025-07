Cotai | Espectáculo na zona ao ar livre cancelado

Ao contrário do que estava previsto, a realização de um espectáculo no “Local de Espectáculos ao Ar Livre” planeado para o início de Setembro foi cancelada, de acordo com uma nota de imprensa do Instituto Cultural (IC). As autoridades indicam assim que o espaço voltou a ficar disponível para ser temporariamente arrendado.

O espectáculo cancelado não foi identificado pelas autoridades, nem as datas concretas em que ia decorrer. “O Local de Espectáculos ao Ar Livre de Macau foi originalmente alugado pela indústria das artes performativas para a realização de um espectáculo de grande dimensão em inícios de Setembro.

No entanto, foi recebida uma notificação do respectivo locatário no dia 25 deste mês a informar que o evento foi cancelado, pelo que o espaço se encontra novamente disponível para aluguer no período referido”, informou o IC.

No entanto, em Maio, a organização do festival S20, que se destaca por organizar concertos com jactos de água direccionados para o público, tinha revelado uma edição em Macau, que estava agendada para os dias 6 e 7 de Setembro. De acordo com a informação do organizador publicada no Facebook em Maio, o festival estava agendado para o Local de Espectáculos ao Ar Livre.

No entanto, e embora o cancelamento não tenha sido confirmado, a pouco mais de um mês ainda não foi anunciado o nome de qualquer artista presente, nem os bilhetes foram colocados à venda.