SMG | Sinal 1 de tempestade içado

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) emitiram ontem às 16h30 o sinal 1 de tempestade tropical devido a uma área de baixa pressão na parte norte do Mar do Sul da China que se intensificou para uma depressão tropical, mas apontaram que a possibilidade de elevar o alerta para sinal 3 era “relativamente baixa”.

As autoridades estimavam ontem que a tempestade, que estava a cerca de 800 quilómetros de Macau, se iria deslocar para as áreas entre a costa oeste de Guangdong e a ilha de Hainan, nos próximos dias.

Como tal, será de esperar a partir de hoje e nos próximos dias céu gradualmente nublado, a intensificação do vento, assim como aguaceiros e trovoadas ocasionais. Como é normal nestas circunstâncias, os SMG aconselham a população a manter-se actualizada sobre as últimas informações meteorológicas.

Porto Interior | Apelos à protecção de barcos e ponte-cais

Após a emissão do sinal 1 de tempestade tropical, ontem à tarde, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) apelou a embarcações de pesca, pontes-cais do Porto Interior e ao público para estarem atentos às alterações climatéricas e tomarem medidas de protecção com antecedência.

As autoridades acrescentam que “os itinerários do transporte marítimo de passageiros serão suspensos tendo em conta a deterioração das condições no mar”, e que cidadãos e turistas devem fazer planos cuidados para que as suas viagens não sejam afectadas.

“Com a aproximação da tempestade tropical, as condições meteorológicas de Macau vão piorar faseadamente, pelo que as embarcações de obras devem tomar as medidas de protecção o mais cedo possível, sendo necessário retirar-se da zona de obras quando estiver içado o sinal 3 de tempestade tropical. As embarcações de pesca devem regressar a Macau o mais rápido possível para se abrigarem.