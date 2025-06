Rezar por Macau

Em 2007, o Papa Bento XVI estabeleceu a tradição de rezar pela Igreja Católica da China a 24 de Maio. A 24 de Junho, comemora-se o dia em que os residentes de Macau repeliram, em 1622, os invasores holandeses e todos aqueles que amam a cidade também devem rezar por ela, já que em Macau ocorreram demasiados incidentes desagradáveis ultimamente.

O Bispo Stephen Lee Bun-sang da Diocese de Macau escreveu uma carta pastoral para ser lida durante o Domingo de Pentecostes, que este ano se celebrou a 8 de Junho, onde declarava, “Recentemente, ocorreram vários suicídios e diversas tentativas de suicídio em Macau. De acordo com os Serviços de Saúde, registaram-se 18 suicídios no primeiro trimestre de 2025, o que evidencia a necessidade urgente de tomar medidas para resolver o problema. Estas tragédias não só trazem uma dor profunda aos familiares, mas também nos abalam a todos. Confrontados com este fenómeno social podemos sentir-nos tristes e impotentes, mesmo confusos em relação ao significado da vida. … A oração é o tesouro mais precioso da nossa fé. Confiemos a Deus as dificuldades e as dores que enfrentamos através da oração e rezemos para que o Espírito Santo cure os corações destroçados e solitários».

Infelizmente, no início de Maio, registaram-se outros suicídios causando ainda mais pesar. O facto de não terem sido divulgados publicamente não significa que as tragédias não tenham acontecido. Em última análise, libertarmo-nos da actual atmosfera social deprimente é o caminho mais eficaz e, para isso, precisamos orar!

A medida administrativa que requer que uma pessoa viva em Macau pelo menos durante 183 para ter direito a beneficiar do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o Ano de 2025 também afectou alguns residentes que estão fora da cidade, especialmente os que vivem em Hong Kong, cidade que faz parte da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Reparei que de facto existem diversas opiniões quanto às condições necessárias para beneficiar deste Plano. O requisito dos 183 dias de permanência não é um problema em si; a questão fundamental reside no calendário da sua implementação. O ano passado, antes do termo do seu mandato, o ex-Chefe do Executivo Ho Iat Seng anunciou que o Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico para o Ano de 2025 não ia ser alterado, o que os cidadãos encararam como uma boa notícia. No entanto, quando o Plano foi implementado este ano, foi acrescentada a condição que determina a necessidade de ter permanecido em Macau, em 2024, pelo menos durante 183 dias, o que privou alguns residentes que vivem fora da possibilidade de atingirem esse objectivo.

Se esta medida só tivesse tido efeito a partir de 2026, acredito que teria sido menos controversa e que os desentendimentos que provocou entre os residentes teriam sido reduzidos. Para algumas pessoas, a quantia de 10.000 patacas pode parecer insignificante, mas para os muito necessitados, especialmente os mais velhos, deixar de ter direito a receber este valor pode ser bastante devastador. Se a atmosfera social fosse um pouco mais harmoniosa, haveria menos tragédias. Para que isto venha a acontecer, precisamos de rezar!

Ainda existem muito pelos quais temos de rezar. Em 2022, a Assembleia Legislativa alterou o “Regime Jurídico da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino”, que teve um impacto negativo na situação dos “casinos-satélite” pelo que a maioria irá fechar até ao final do ano. Pergunto-me o que irá ser dos 4.800 funcionários das empresas de jogo que trabalham nos “casinos-satélite”. Fica a dúvida e se poderão manter o seu actual nível de rendimentos ou se as suas vidas serão afectadas. O futuro dos 800 que trabalhavam nos “casinos-satélite” mas que não eram funcionários das empresas de jogo, e do pessoal das lojas localizadas em torno dos casinos-satélite também suscita preocupação e não se sabe se terão alguma garantia de subsistência. No passado dia 17, alguns jornalistas foram impedidos de entrar na Assembleia Legislativa e de cobrir a sessão de trabalhos, um acontecimento invulgar para os membros da imprensa. A subsistência dos residentes de Macau e a manutenção da liberdade de imprensa são igualmente importantes, por isso rezemos por elas!

A 24 de Junho de 1622, os residentes de Macau, que lutaram com todas as suas forças para repelir as forças holandesas, certamente terão rezado durante a resistência!