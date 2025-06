10 de Junho | Nova mostra de cinema este fim-de-semana

Ainda a propósito das celebrações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, a Casa Garden acolhe, a partir de hoje, um ciclo de cinema português que inclui a curta-metragem de animação “Ice Merchants”, nomeada para os Óscares. Mas também há longas para ver, no total de cinco sessões

Mais um ano, mais uma ronda de cinema. É assim sempre que o Verão se aproxima e se comemora o 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Desta vez, a sétima edição da “Mostra de Cinema Português em Macau” traz curtas e longas metragens, numa diversidade que já habituou o público local. A intenção é trazer películas de qualidade e premiadas, destacando-se no cartaz deste ano a curta de animação “Ice Merchants”, que subiu ao palco dos Óscares.

Organizada pela Fundação Oriente, a Portugal Film – Agência Internacional de Cinema Português e o festival IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema, entre outras entidades, a mostra traz um total de cinco sessões que se apresentam ao longo deste fim-de-semana, terminando no domingo. A curadoria do festival está a cargo de Margarida Moz, directora da Portugal Film.

Segundo um comunicado, o que se pretende com esta mostra é “não apenas mostrar os filmes portugueses pelo mundo, mas também dar a conhecer a linguagem própria da cinematografia nacional e os seus agentes”, incluindo realizadores, actores, equipas técnicas e produtores”. Propõe-se, assim, “incluir a participação dos agentes criativos nesta mostra”, é referido.

O dia de hoje começa às 19h com o filme “Greice”, de Leonardo Mouramateus. Trata-se de um filme de 1h10 minutos que teve “forte presença internacional” no ano passado e também este ano, tendo estreado no International Film Festival Rotterdam. “Greice” foi exibido em importantes festivais de cinema como o Kino Pavasaris, FILMADRID e Transilvania IFF.

Em Portugal, o filme venceu o “Prémio de Melhor Realização” no Festival IndieLisboa (2024), e no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba (2024, Brasil) conquistou três prémios principais, incluindo o de “Melhor Longa-Metragem”.

Vendedores de gelo

O dia de amanhã começa na Casa Garden às 17h com uma sessão especial, exibindo a curta-metragem “Ice Merchants”, de João Gonzalez, que foi seleccionada para a 95.ª edição dos Prémios da Academia, ou seja, os Óscares, nomeadamente para a categoria de “Melhor Curta-Metragem de Animação”, tornando-se no único filme português a alguma vez ser nomeado para esta importante iniciativa do cinema mundial.

Segue-se “A Solo”, de Carolina Rosendo, um filme de 16 minutos feito no ano passado a propósito da formatura da realizadora na Escola de Teatro e Cinema de Lisboa. O projecto de Carolina Rosendo ganhou alguns prémios internacionais e foi nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema para o “Prémio Sophia Estudante”, este ano.

Destaque ainda para a exibição de “Atom & Void”, de Gonçalo Almeida. Esta curta de ficção, com apenas nove minutos de duração, estreou no Fantastic Fest (2024), nos EUA, onde ganhou uma “Menção Honrosa” do Júri. Na Europa, a sua estreia aconteceu no Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia (2024), um dos maiores e mais importantes festivais de cinema fantástico do mundo.

Em Portugal, foi recentemente nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema para os Prémios Sophia (2025) na categoria de “Curta-metragem de Ficção”.

Sensações e outras histórias

O cartaz desta mostra de cinema faz-se ainda com “Percebes”, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, que explora os géneros de animação e documentário, em apenas 12 minutos. Este filme foi pré-selecionado para a 97.ª edição dos Óscares deste ano, mas não chegou à lista dos cinco finalistas. Porém, “Percebes” conta já com 18 prémios internacionais no currículo, bem como 130 selecções nos mais prestigiados festivais internacionais de cinema.

A Casa Garden acolhe também “As Minhas Sensações São Tudo o que Tenho para Oferecer”, de Isadora Neves Marques, que até está actualmente em Hong Kong a trabalhar na sua primeira longa-metragem. Este filme estreou no Festival de Cannes, na “Semaine de La Critique”, no ano passado, e desde então tem viajado para outros prestigiados festivais internacionais.

Ainda no sábado, e depois de todas estas apresentações, o dia encerra-se com o último filme, exibido a partir das 19h. Trata-se de “Estamos no Ar”, de Diogo Costa Amarante. O filme estreou no International Film Festival Rotterdam (2024) e desde então tem percorrido o Brasil e os principais festivais da Europa, onde foi premiado. Foi recentemente nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema para o Prémio Sophia de Melhor Actriz Principal (2025), devido à “magnífica” interpretação da protagonista, Sandra Faleiro.

Cinema dominical

O último dia desta mostra arranca às 17h com a exibição do documentário “A Savana e a Montanha”, de Paulo Carneiro. A película estreou no Festival de Cannes, na “Quinzaine des Cinéastes”, em 2024, e desde então tem viajado sobretudo pela América Latina, mas também pela Europa e Ásia. A partir das 19h, exibe-se “Sempre”, de Luciana Fina, também ele um documentário. A estreia fez-se na 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia no ano passado e está agora a ser seleccionado para festivais na Europa e na América Latina.