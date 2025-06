FRC | Grande Baía na relação com a Europa em debate hoje

Decorre hoje, a partir das 18h30, mais um debate em torno da Grande Baía, projecto económico e político de Pequim que reúne 11 cidades: Macau, Hong Kong e 9 cidades da província de Guangdong. A Fundação Rui Cunha acolhe a conversa que visa perceber como se pode estabelecer uma relação frutífera com a Europa. É a “2ª Mesa Redonda da Região da Grande Baía – Europa”

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 18h30, mais uma sessão do ciclo de debates “Greater Bay Area” [Área da Grande Baía], promovida pelo CREDDM – Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, e que se intitula “2ª Mesa Redonda da Região da Grande Baía – Europa”.

O evento de hoje reúne, segundo uma nota da FRC, “líderes empresariais e especialistas num encontro sobre as oportunidades e desafios que moldam as relações entre a Europa e a China, com especial enfoque nas cidades da Grande Baía: Guangdong, Hong Kong e Macau”.

Nesta fase, destaca a FRC, “as relações Europa-China encontram-se num momento crucial no meio das mudanças no cenário geopolítico global, incluindo as trazidas pela Administração Trump”, já que Donald Trump cumpre um segundo mandato à frente dos destinos da Casa Branca.

É também nesta fase que se celebram os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Popular da China e a União Europeia, sendo que ambas as partes se preparam para a tão aguardada cimeira UE-China, prevista para Julho.

Desta forma, o debate pretende dar respostas a questões como “que papéis podem Macau, Hong Kong e a Região da Grande Baía desempenhar neste cenário em evolução?”, ou “Quais são as perspectivas para o comércio, o investimento e as trocas interpessoais sino-europeias?”.

Muitas expectativas

Segundo a FRC, o debate pretende também analisar “as expectativas geradas pela Cimeira UE-China do próximo mês”, sendo que “os participantes serão convidados a comentar a exposição da Grande Baía às actuais fricções comerciais internacionais e outras disputas económicas, nas perspectivas de Guangdong, Macau e Hong Kong”.

Haverá ainda outros tópicos abordados na conversa de hoje à tarde, como “o acesso das empresas europeias ao mercado da China continental e vice-versa, a contribuição da Grande Baía para o comércio e investimento China-UE no sector dos serviços”, ou ainda “os desafios para Macau e Hengqin, as oportunidades para as pequenas e médias empresas e propostas ou sugestões para o reforço dos laços sino-europeus”.

Os oradores e convidados são personalidades locais que, habitualmente, reflectem, trabalham e analisam estes temas, como é o caso Rui Pedro Cunha, presidente da Câmara de Comércio Europeia em Macau e Klaus Zenkel, vice-presidente da Câmara de Comércio Suíça do Sul da China e membro do Conselho para o Sul da China da Câmara de Comércio da União Europeia na China.

Destaque também para a presença de Li Xiaoying, vice-reitor do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Guangdong-Hong Kong-Macau e professor de Economia na Universidade Sun Yat-Sen, ou ainda Marco Wai, representante-chefe de Hong Kong e da Grande Baía na “8 Hours Ahead”, sendo ainda membro do Grupo de Investigação de Políticas da Cimeira da Juventude de Macau.

Jorge Costa Oliveira participará no debate via zoom, a partir de Portugal. Actualmente consultor e ex-Secretário de Estado da Internacionalização da Economia Portuguesa, Jorge Costa Oliveira viveu em Macau e esteve ligado, na qualidade de jurista, ao sector do jogo, conhecendo bem o território.

A conversa será orientada e moderada por José Sales Marques, ex-presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau e José Carlos Matias, director da revista Macau Business.