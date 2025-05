Comércio | Presidente indonésio e PM chinês abordam expansão

Face aos ataques da administração norte-americana, os países do Sudeste Asiático vão desenvolvendo cada vez mais parcerias comerciais que favoreçam as economias da região

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reuniu-se com o Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no domingo, para discutir formas de expandir o comércio, no contexto da guerra comercial lançada pelos Estados Unidos.

Li chegou à capital da Indonésia, Jacarta, no sábado à tarde, para uma visita de três dias à maior economia do Sudeste Asiático. Esta foi a primeira paragem da sua primeira visita ao estrangeiro este ano. A Indonésia e a China são membros do Grupo dos 20 (G20), que reúne as principais economias desenvolvidas e emergentes, e do grupo BRICS.

Li viajou com 60 empresários chineses para participar na Recepção Empresarial Indonésia–China, no sábado à noite. Nas suas declarações, sublinhou que a economia chinesa registou um crescimento rápido este ano, apesar dos crescentes desafios externos.

“A actual situação internacional é um impasse”, afirmou Li, no evento que contou também com a presença de Subianto. “O unilateralismo e o proteccionismo estão a aumentar, e o comportamento de intimidação está a crescer”, vincou.

Li referiu que este ano se assinala o 70.º aniversário da criação do Movimento dos Não Alinhados, iniciado por países asiáticos e africanos na cidade indonésia de Bandung, num momento em que o mundo se encontrava numa encruzilhada histórica.

O espírito de solidariedade, amizade e cooperação de Bandung desempenhou um papel fundamental na unidade e cooperação entre os países do Sul Global, afirmou. “Mais de sete décadas depois, o mundo está mais uma vez numa importante encruzilhada”, observou. Li apelou a todos os países para que procurem um terreno comum e resolvam as diferenças através do diálogo e da coexistência pacífica.

Em crescendo

Subianto expressou gratidão ao Governo chinês e às empresas chinesas que participaram na economia indonésia, “criaram postos de trabalho, transferiram tecnologia e geraram confiança entre todas as empresas”.

O líder convidou também os empresários chineses a investirem mais na Indonésia. O comércio bilateral ultrapassou os 147,8 mil milhões de dólares no ano passado, registando um crescimento de 6,1 por cento.

Li destacou que a China é, há nove anos consecutivos, o maior parceiro comercial da Indonésia. O programa de cooperação internacional “Faixa e Rota”, lançado por Pequim, tem registado um “progresso substancial” no país, incluindo a construção de fundições de níquel e da primeira ligação ferroviária de alta velocidade do Sudeste Asiático.

A Indonésia pretende desempenhar um papel mais relevante no fornecimento de níquel e outras matérias-primas aos fabricantes chineses de automóveis eléctricos, um sector em rápido crescimento.

Encontro de líderes

No domingo, Subianto recebeu Li numa cerimónia no Palácio Merdeka, em Jacarta, antes de ambos se encontrarem à porta fechada para uma reunião bilateral. “A actual situação internacional atravessa uma enorme perturbação, e o desenvolvimento pacífico enfrenta numerosos factores incertos e instáveis”, afirmou Li, no discurso de abertura.

Subianto sublinhou a estreita relação histórica entre a Indonésia e a China, afirmando que os dois países vivem um momento importante nas relações bilaterais. “Reitero o nosso empenho em reforçar a nossa parceria estratégica global com o povo e o Governo da China”, afirmou. “Acreditamos que isso trará benefícios não apenas para os dois países, mas também para toda a região asiática”, vincou.