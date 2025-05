Reserva Financeira com valor mais elevado em três anos

Os activos da Reserva Financeira de Macau atingiram no final de Março 623,6 mil milhões de patacas, o valor mais elevado dos últimos três anos, foi ontem anunciado. De acordo com o balanço publicado no Boletim Oficial pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), a reserva está no nível mais alto desde Fevereiro de 2022, numa altura em que o território enfrentava os desaires económicos associados à pandemia.

Ainda assim, permanece longe do recorde histórico de 663,6 mil milhões de patacas, atingido no final de Fevereiro de 2021, apesar do território estar em plena pandemia de covid-19.

A reserva começou 2025 em alta, com o valor dos activos a subir 7,35 mil milhões de patacas nos três primeiros meses. Os dados oficiais mostram que é o melhor arranque de ano desde o primeiro trimestre de 2021, período em que a reserva se valorizou em 39,4 mil milhões de patacas.

Bons aumentos

De acordo com a AMCM, a reserva tinha registado em 2024 o melhor ano desde a pandemia, ao ganhar 35,7 mil milhões de patacas, tendo este sido o aumento anual mais elevado desde 2019, quando o valor da reserva aumentou em 70,6 mil milhões de patacas.

Por sua vez, o valor da Reserva Extraordinária no final de Março era de 452 mil milhões de patacas e a reserva básica, equivalente a 150 por cento do orçamento público de Macau, era de 164,2 mil milhões de patacas. O orçamento do território para 2025 prevê uma subida de sete por cento nas despesas totais, para 109,4 mil milhões de patacas.

A Reserva Financeira de Macau é maioritariamente composta por depósitos e contas correntes no valor de 246 mil milhões de patacas, títulos de crédito no montante de 119,9 mil milhões de patacas e até 251,9 mil milhões de patacas em investimentos subcontratados.

Em 2024, os investimentos renderam à Reserva Financeira quase 31 mil milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de rentabilidade de 5,3 por cento, disse a AMCM no final de Fevereiro.