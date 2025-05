Economia | Vendas a retalho com quebras de 15%

Nos primeiros três meses do ano, o volume de negócios dos estabelecimentos do comércio a retalho sofreu uma quebra de 15 por cento, em termos anuais, para 17,58 mil milhões de patacas. Os números foram divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no “inquérito ao volume de negócios no comércio a retalho referente ao primeiro trimestre de 2025”.

A maior redução do volume de vendas aconteceu nos artigos de couro, com uma diminuição de 24,2 por cento, seguida pelos produtos cosméticos e de higiene que registaram uma redução de 22,3 por cento.

Igualmente com reduções das vendas acima dos 15 por cento estão os produtos de armazéns e quinquilharias, com uma diminuição de 18,8 por cento e a venda de relógios e joalharia, com baixas de 17,2 por cento.

“Após a retoma das actividades económicas de Macau em 2023, verificou-se uma concentrada vontade de consumir, que impulsionou o rápido crescimento do volume de negócios dos estabelecimentos do comércio a retalho”, indicou a DSEC, em comunicado. “No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024 o volume de negócios começou a diminuir em termos anuais devido à elevada base de comparação registada no mesmo trimestre de 2023 e à mudança do modelo de consumo, entre outros factores”, foi acrescentado.

A mesma fonte indicou que nos primeiros três meses do ano, o volume de negócios do comércio a retalho na RAEM está a níveis de 86 por cento, do que acontecia no primeiro trimestre de 2019.