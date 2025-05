Direito de Resposta da ATFPM

Direito de Resposta acerca do artigo “Eleições | PS volta a denunciar alegadas práticas da ATFPM”, da autoria da jornalista Andreia Sofia Silva – Jornal Hoje Macau 9 de maio de 2025

Exmo. Senhor Director,

Ao abrigo do Direito de Resposta consignado na Lei de imprensa, os abaixo-assinados, corpos gerentes da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), para os devidos efeitos concernente à publicação mencionada no assunto em epígrafe, em que é referido o alegado envolvimento de “voluntários” da ATFPM na abordagem de eleitores junto de uma estação de correios de Macau, no contexto das próximas eleições legislativas portuguesas, vêm por esta via solicitar a publicação do seguinte esclarecimento relativamente ao conteúdo do artigo “Eleições | PS volta a denunciar alegadas práticas da ATFPM”, da autoria da jornalista Andreia Sofia Silva – Jornal Hoje Macau, 9 de maio de 2025:

A ATFPM rejeita, de forma veemente, as falsidades e insinuações emanadas de fontes vinculadas a um partido político estrangeiro, as quais encontraram eco em certos órgãos de comunicação social portugueses. Os factos divulgados são destituídos de veracidade e não possuem qualquer relação, direta ou indireta, com esta Associação.

A ATFPM lamenta a persistência do Partido Socialista em veicular alegações infundadas que visam denegrir a imagem desta instituição, o que configura uma inaceitável ingerência nos assuntos de uma associação sediada na Região Administrativa Especial de Macau.

A ATFPM manifesta a sua preocupação face à reiterada prática de indivíduos com ligações e interesses ao referido Partido Político da República Portuguesa em invocar falsidades e imputar factos inverídicos a esta Associação, conduta que se verifica desde 2024. Tal prática, desprovida de qualquer fundamento, é abusiva e merece a mais firme condenação pública, porquanto não foi comprovada qualquer ligação desta organização aos alegados factos.

A ATFPM reitera o seu veemente repúdio e informa que pondera o acionamento das medidas legais cabíveis contra o Partido Socialista, em face da sua tentativa de influenciar e manipular a opinião pública em seu favor, nomeadamente no círculo eleitoral da China.

Acresce que a ATFPM considera censurável o recurso, por parte do Partido Socialista, aos meios de comunicação social em língua portuguesa para a divulgação de comunicados e queixas, o que configura uma forma indireta de propaganda eleitoral, através de órgãos de comunicação social que recebem subsídios do Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Esta utilização dos meios de comunicação social de Macau, por parte do Partido Socialista, não é prática comum entre os demais partidos políticos de Portugal.

Gratos pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exa., Sr. Director do Jornal Hoje Macau, os nossos melhores cumprimentos.

Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau aos 9 de Maio de 2025.