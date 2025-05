Zona A | Trabalhador e escavadora caiem ao mar

O consórcio das empresas Top Builders e da estatal China Road And Bridge Corporation é responsável pelas obras de ligação à península, pelas quais vai receber 608,8 milhões de patacas. A proposta destas empresas excedia em 80 milhões outra das participantes no concurso

Foto: DR

Um trabalhador e uma escavadora de grandes dimensões caíram ao mar, na sexta-feira de manhã, depois do colapso de uma ponte provisória para a construção da ligação A3 entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau. O acidente foi captado em imagens, que acabaram partilhadas nas redes sociais.

O sinistro aconteceu em menos de 20 segundos. O homem foi atirado ao mar porque se encontrava no interior da máquina escavadora que terá feito com que a estrutura temporária não aguentasse. Acabou por ser salvo com ajuda dos colegas, que lhe atiraram uma bóia, já depois de ter conseguido sair da máquina, ainda dentro do mar.

Horas mais tarde, em comunicado, a Direcção dos Serviços de Obras Pública (DSOP), a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e a Direcção para os Serviços Laborais (DSAL) confirmaram o acidente e a existência de lesões, ligeiras.

“No estaleiro da empreitada de concepção e construção da via de acesso (A3) entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau, ocorreu um incidente em que uma máquina de construção e o seu operador caíram no mar, devido ao desmoronamento parcial da ponte de cavalete provisória, e o operador saiu do mar por si próprio e foi transportado para o hospital pelo empreiteiro”, foi reconhecido. “Sabe-se de forma preliminar que, o operador envolvido ficou ligeiramente ferido e estava consciente após o incidente, e vai ser submetido a uma inspecção médica detalhada”, foi acrescentado.

As autoridades consideraram ainda que o incidente teve “grande importância” e pediram uma suspensão total dos trabalhos.

Por sua vez, a DSAL garantiu ir ajudar o trabalhador a pedir uma indemnização pelo sucedido, dado que sofreu ferimentos ligeiros, enquanto a DSOP terá exigido ao “empreiteiro e à entidade fiscalizadora que colaborassem plenamente com a Administração na investigação das causas do incidente”. Foram ainda prometidas sanções, no caso de se considerar que houve responsabilidade das duas partes.

Obra de milhões

A construção da ligação A3 entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau tem como empreiteiro o consórcio constituído pelas empresas Top Builders e a estatal China Road And Bridge Corporation.

Estas venceram o concurso público para a construção da obra por 608,8 milhões de patacas, prometendo realizar os trabalhos em 855 dias. A proposta foi a quarta mais barata das 10 apresentadas, e todas tinham um tempo de realização dos trabalhos de 855 dias. No entanto, pelo menos uma das propostas, apresentada pelo consórcio constituído pelas Companhia de Construção e Investimento Predial Ming Shun e Sociedade de Construção e Engenharia Long Chon prometia realizar o mesmo trabalho por 528,0 milhões de patacas, uma diferença superior a 80 milhões de patacas.