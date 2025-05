Hong Kong | HRW exige libertação de pai de activista

A organização Human Rights Watch pediu ontem a libertação do pai da defensora dos direitos humanos de Hong Kong Anna Kwok, detido no final de Abril, e denunciou o assédio das autoridades do território aos familiares de activistas. A polícia de Hong Kong deteve o pai da activista radicada nos Estados Unidos Anna Kwok “e acusou-o de um crime de segurança nacional”, começou por escrever num comunicado a Human Rights Watch (HRW), que exige a libertação de Kwok Yin-sang e que sejam “retiradas imediatamente todas as acusações”.

A polícia de segurança nacional de Hong Kong anunciou na sexta-feira a detenção do pai e do irmão de Kwok, acusados de tentar administrar os recursos financeiros da activista. De acordo com fontes policiais, trata-se da primeira vez que é aplicada a disposição da controversa lei de segurança nacional que criminaliza a assistência a “fugitivos designados” na gestão dos bens que detêm.

Segundo escreveu a agência Efe na sexta-feira, as autoridades de Hong Kong detiveram o irmão e o pai de Anna Kwok, de 35 e 68 anos, respectivamente, no distrito de Tseung Kwan O, em 30 de Abril, e acusaram o último de tentar levantar fundos de uma apólice de seguro em nome da filha, apresentando documentos com assinaturas alegadamente falsas.

Anna Kwok, de 28 anos, vive nos Estados Unidos e é directora executiva do Hong Kong Democracy Council, organização sem fins lucrativos sediada nos EUA e criada para promover o exercício das liberdades na China.

Apesar de o pai continuar detido, o irmão, funcionário da companhia de seguros que gere as apólices de Kwok, foi libertado sob fiança e está a ser investigado por possível abuso do cargo para facilitar a operação. Ainda de acordo com a Efe, as autoridades reiteraram a advertência de que qualquer pessoa que colabore com “fugitivos designados” incorre em penas pesadas que podem ir até sete anos de prisão.