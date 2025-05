Esports | Primeira Taça FIA Girls on Track Esports decidida em Macau

No próximo mês de Junho, pela primeira vez na sua história, Macau vai acolher as Assembleias Gerais Extraordinárias e a Conferência da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Este evento, que terá lugar no Galaxy International Convention Centre, de 10 a 13 de Junho, será complementado com uma actividade extra: a primeira edição da “Taça FIA Girls on Track Esports”

O organismo mundial que rege o desporto motorizado anunciou esta nova competição de sim racing, que está a ser organizada em parceria com o fabricante de cockpits de simulação de corridas Advanced SimRacing e com o popular jogo de sim racing iRacing, será dirigida a elementos do sexo feminino com 16 ou mais anos, independentemente da experiência prévia em esports. Para se inscreverem, as participantes deverão registar-se no site oficial da FIA. Além disso, é necessário ter uma conta activa no iRacing para competir.

As qualificações online para a competição, cujas finais serão realizadas na RAEM, já começaram oficialmente. A primeira fase consiste em as participantes tentarem registar a volta mais rápida no Time Attack do iRacing. Esta fase de qualificação online termina a 6 de Maio. Após esta primeira etapa, as 10 melhores classificadas serão convidadas a participar na grande final, que decorrerá na semana das Assembleias Gerais Extraordinárias e da Conferência da FIA 2025, agendada entre os dias 10 a 13 de Junho. Em Macau, as participantes disputarão uma final presencial de vários dias, onde será coroada a primeira campeã da “Taça FIA Girls on Track Esports”.

“Sabemos que os Esports são o futuro, mas para que esta disciplina cresça e se desenvolva verdadeiramente, precisamos de incentivar mais raparigas e mulheres a envolverem-se”, destacou o cingalês Niroshan Pereira, o actual Presidente da Comissão de Esports da FIA. “Esperamos que esta competição sirva de catalisador, encorajando aspirantes a piloto a experimentar a nossa disciplina e a considerar uma carreira no desporto motorizado.”

De acordo com a FIA, as 10 finalistas também terão acesso a um programa de formação sobre como lidar com a comunicação social e oportunidades de networking, ganhando uma visão valiosa sobre a indústria do desporto motorizado.

Crescer em todas as frentes

Esta é a primeira vez que a iniciativa FIA Girls on Track se envolve numa competição de esports. O seu projeto mais conhecido foi provavelmente o programa FIA Girls on Track – Rising Stars, uma iniciativa que visou promover o desporto automóvel junto do público feminino com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, e que apoiou jovens pilotos femininas entre 2020 e 2023. Recorde-se que apenas 1,5 por cento do total de licenças desportivas a nível mundial são de mulheres.

Burcu Çetinkaya, a presidente da Comissão FIA Women in Motorsport, afirmou que “A FIA está empenhada em duplicar a participação no desporto motorizado e em criar mais oportunidades para mulheres e raparigas. Os desportos electrónicos permitem-nos alcançar públicos mais vastos e mais jovens — especialmente aqueles com talento por descobrir ou com acesso limitado às vias tradicionais do desporto motorizado. Estou ansiosa por conhecer as nossas finalistas – e por distinguir a vencedora – no evento em Macau.”

A decisão da FIA de lançar uma competição de esports exclusivamente para mulheres reforça também a aposta do organismo no panorama digital. Os desportos eletrónicos são uma parte cada vez mais importante do programa de desenvolvimento de base da FIA.

No ano passado, a Federação acrescentou um Apêndice de Esports (Apêndice E) ao Código Desportivo Internacional, permitindo às Autoridades Desportivas Nacionais regulamentar e gerir competições nacionais e internacionais. A FIA também apoiou numerosos eventos regionais de Esports, recebeu um número recorde de 117 participantes em Esports nos FIA Motorsport Games e incentivou ainda mais a adesão ao oferecer subscrições de 12 meses do iRacing aos Clubes Membros.