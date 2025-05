Vila da Taipa | Exposição de Frank Lei em exibição a partir de amanhã

A Associação Cultural Vila da Taipa apresenta amanhã “Frank Lei: Cuba 92”, uma exposição de fotografia dedicada ao artista radicado em Macau e falecido em 2022. Eis a oportunidade de ver imagens de Cuba de 1992, nunca antes mostradas, no que constitui uma homenagem a Frank Lei

Nasceu em Pequim e desde os dez anos que vivia em Macau. Frank Lei, homem dedicado às artes e à fotografia, faleceu em 2022 vítima de doença prolongada, mas tem agora direito a uma homenagem através da exibição do seu trabalho. Trata-se da exposição “Frank Lei: Cuba 92”, patente a partir de amanhã, e até 9 de Julho, na Associação Cultural Vila da Taipa, com imagens inéditas captadas por Lei em Cuba, no ano de 1992.

Segundo um comunicado da organização, Frank Lei faleceu deixando “um vasto conjunto de obras fotográficas que permanece pouco conhecido do público em geral”. Desta forma, esta mostra nasceu do esforço conjunto de familiares, amigos e, sobretudo, de Alan Ieong Chon Weng, um dos fundadores do grupo Dialect, dedicado à fotografia.

“Em 1992, Frank Lei viajou pela primeira vez para Cuba, visitando não só a capital, Havana, mas também Santiago de Cuba, na parte mais oriental da ilha, demonstrando a sua profunda atenção e exploração da cultura e comunidade cubanas”, destaca a organização, referindo que dez anos mais tarde o artista lançou não só uma exposição, mas também um livro com essas imagens, com o nome “Cuba Cuba”.

Desse projecto fizeram parte “obras seleccionadas, filmadas em diapositivos a cores”, constituindo “o núcleo de uma narrativa que apresentava uma impressão vibrante e viva da nação insular”. Além disso, os arquivos de Frank Lei sobre Cuba “incluem um conjunto de fotografias a preto e branco inéditas, imagens monocromáticas que captam a vida quotidiana e as emoções do povo cubano de uma perspectiva mais subtil e contida”.

Agora, com esta nova exposição, a exibição destas imagens a preto e branco nunca reveladas ao público “oferece uma nova janela no tempo e no espaço, permitindo ao espectador conhecer a paisagem da ilha que tanto cativou a alma de Frank e que constitui o lado invisível da sua viagem a Cuba”.

“A iniciativa de trazer à luz estas obras é um reconhecimento da relevância da fotografia para documentar as realidades humanas e as circunstâncias da vida das pessoas. Os espectadores têm a oportunidade de revisitar não só as obras de Frank, mas também de abraçar as emoções que elas evocam sobre a sobrevivência de uma sociedade e de um país como Cuba”, destaca ainda a organização.

Citado pela mesma nota, João Ó, arquitecto e presidente da Associação Cultural Vila da Taipa, disse ser “uma honra colaborar com a Dialect para apresentar esta colecção inédita de fotografias a preto e branco da viagem de Frank a Cuba”.

“A selecção de fotografias presta homenagem à dedicação singular de Frank às indústrias criativas artísticas e culturais ao longo dos anos e mostra a paixão pela cultura cubana que impregnava o seu coração e alma”, acrescenta.

Um homem de Macau

Nascido em Pequim, Frank veio para Macau com dez anos de idade. Formou-se em jornalismo e trabalhou como repórter no jornal Ou Mun após a licenciatura. Depois apaixonou-se pelo cinema francês da chamada “Nova Vaga”, tendo ido para Paris estudar cinema e vídeo na Universidade de Sorbonne em 1991. No mesmo ano, foi admitido na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, onde estudou fotografia, tendo também ganho o primeiro prémio no concurso internacional de fotografia “Life on the Street”, organizado pelo Musée de la Photographie em Paris.

Frank Lei expôs as suas imagens no Grand Palais de Paris, fazendo parte da colecção permanente do Musée de la Photographie. Em 1992, Frank viajou para Cuba para trabalhar em projectos artísticos e chegou a acenar ao presidente Fidel Castro, destaca a organização da exposição.

Regressou depois a Macau, onde deu aulas na Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Macau, hoje Universidade Politécnica de Macau.

“O cinema, a fotografia, a música e a literatura foram as paixões de Frank durante toda a sua vida e, logo após o seu regresso a Macau, abraçou o budismo, levando um estilo de vida simples e vegetariano”, destaca-se.

Frank Lei foi expondo o seu trabalho em França, Macau e Hong Kong. Em 1995, funda o grupo artístico Comuna de Pedra de Macau. Em 2004, dois anos depois da sua primeira exposição sobre Cuba, descobriu-se que Frank sofria de cancro no cérebro. Após o tratamento, voltou a leccionar no então Instituto Politécnico de Macau, continuou a trabalhar no Armazém do Boi e começou a desenhar extensivamente durante a sua recuperação.

Em 2006, publicou a antologia fotográfica “Andar e Observar” com a Pin-to Livros. Continuou a fotografar e a criar pinturas, organizando exposições individuais e pequenas exposições de pintura, e viajou para Nova Iorque, Coreia do Sul e França para intercâmbios e mostras fotográficas.

No início de 2017, Frank foi convidado para o Strasbourg Art Photography, um festival permanente de fotografia em França, para uma exposição fotográfica e um intercâmbio. Após o agravamento da doença, Frank Lei faleceu a 18 de Maio de 2022.