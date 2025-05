PE | China levanta sanções a cinco eurodeputados

A China retirou as sanções que tinha aplicado a cinco eurodeputados em Março de 2021, anunciou quarta-feira o Parlamento Europeu.

A 22 de Março de 2021, a China impôs sanções a dez indivíduos e a quatro entidades relacionadas com a União Europeia (UE), incluindo cinco eurodeputados e o subcomité dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu. As sanções, que proibiam os visados de entrar em território chinês, levaram o Parlamento Europeu a suspender todo o diálogo oficial com a China.

Em comunicado, a instituição europeia anunciou quarta-feira que os cinco eurodeputados, que em 2021 pertenciam ao subcomité sancionado, já não estão abrangidos pelo regime de sanções de Pequim.

Citada na nota informativa divulgada, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, considerou que os eurodeputados devem poder exercer as suas funções, incluindo “discutir os interesses europeus” com a China “sem medo de quaisquer repercussões”. “A nossa relação com a China continua a ser complexa e multifacetada. A melhor maneira de abordá-la é através do diálogo”, frisou a líder do hemiciclo europeu.

O anúncio do levantamento das sanções foi feito à Conferência de Presidentes, que inclui não só Roberta Metsola, mas também os presidentes dos grupos políticos representados nos hemiciclos de Bruxelas e Estrasburgo.