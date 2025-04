Ténis de mesa | Jieni Shao eliminada na fase de grupos da Taça do Mundo

A portuguesa Jieni Shao foi ontem eliminada da Taça do Mundo de ténis de mesa, em Macau, ao perder com a chinesa Wang Yidi, terceira do ranking mundial, no último jogo da fase de grupos.

As duas jogadores chegavam à ultima partida a precisar de uma vitória para ficar em primeiro lugar no grupo 3, a única posição que garantia a passagem às eliminatórias. Isto depois de, na terça-feira, a favorita Wang ter sido surpreendida pela veterana francesa de 39 anos Yuan Jia Nan, que venceu por três parciais a um.

Na segunda-feira, na estreia da competição, Shao, actual 52.ª do ranking mundial e a única representante portuguesa no torneio, tinha empatado a dois parciais com Yuan, 44.ª do mundo. Além de vencer o encontro, que durou 27 minutos, por quatro parciais a zero, a terceira do mundo garantiu o acesso às eliminatórias.

A Taça do Mundo vai decorrer até doming em Macau, pelo segundo ano consecutivo, depois de uma pausa de quatro anos devido à pandemia de covid-19. O torneio irá distribuir prémios totais no valor de um milhão de dólares. A competição conta com 48 jogadores em cada uma das categorias, masculina e feminina, incluindo o número um do ranking, o chinês Lin Shidong, e a campeã mundial, a também chinesa Sun Yingsha.