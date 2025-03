Tóquio | Correspondente de jornal japonês morto em Gaza

Um correspondente palestiniano do jornal japonês The Asahi Shimbun foi morto na Faixa de Gaza, aparentemente por um ataque israelita. De acordo com o jornal, Mohammed Mansour, de 29 anos, morreu na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, na segunda-feira. Acredita-se que tenha sido morto por um ataque de um míssil israelita.

O jornal disse inicialmente à NHK que Mansour morreu juntamente com a sua esposa e o filho ainda bebé, mas depois corrigiu a explicação, citando informações de que a esposa e o filho estariam a ser tratados num hospital.

Mansour, natural de Gaza, começou a trabalhar para o The Asahi Shimbun em 2023. O jovem jornalista trabalhou em Rafah e Khan Younis, enviando relatórios e fotos sobre a evolução da situação em Gaza. O jornal emitiu uma declaração exprimindo o inevitável o sentimento de profunda tristeza e raiva pela sua morte.

A publicação enfatizou que ataques contra civis, incluindo jornalistas, não podem ser tolerados nunca, sob nenhuma circunstância. Enquanto isso, a emissora de TV via satélite Al Jazeera, com sede no Catar, informou na segunda-feira que um de seus repórteres foi morto em mais um ataque aéreo israelita no norte de Gaza.

As autoridades de Gaza dizem que o número de jornalistas mortos no território chegou a 208 desde o início do conflito.