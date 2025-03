IA | Baidu lança modelos gratuitos para competir com DeepSeek

O gigante chinês da Internet Baidu lançou ontem dois novos modelos gratuitos de inteligência artificial (IA) generativa, numa altura de feroz concorrência no sector. O anúncio surge dois meses depois de a startup chinesa DeepSeek ter abalado o mundo da tecnologia com o potente robô de conversação desenvolvido a baixo custo e a funcionar com menos recursos.

Numa publicação na rede social WeChat, o Baidu anunciou que lançou o mais recente modelo de raciocínio X1 – que a empresa afirma oferecer um desempenho semelhante ao do DeepSeek, mas a um custo inferior – bem como um novo modelo de base, o Ernie 4.5.

Estas ferramentas, que são gratuitas e foram lançadas duas semanas antes do previsto, estão disponíveis através do robô de conversação da Baidu, o Ernie Bot. Até agora, os utilizadores tinham de pagar uma taxa de subscrição mensal para aceder aos mais recentes modelos de IA da empresa.

O Baidu foi uma das primeiras empresas chinesas a implementar uma plataforma de IA generativa em 2023, mas os robôs de conversação de empresas rivais, como a ByteDance, proprietária do TikTok, e a Moonshot AI, rapidamente saturaram o mercado. A DeepSeek, por outro lado, veio mudar o panorama, com um modelo tão eficaz quanto os norte-americanos, como o ChatGPT, mas com um custo de desenvolvimento muito mais baixo.

As empresas e agências governamentais chinesas foram rápidas a integrar o software da DeepSeek nas próprias ferramentas, tornando-o disponível ao público. O Baidu, por exemplo, integrou o modelo de raciocínio R1 do DeepSeek no motor de busca tradicional.

Em Fevereiro, a Tencent, proprietária do WeChat, também lançou um novo modelo de IA que afirma responder a consultas mais rapidamente do que a DeepSeek, ao mesmo tempo que utiliza a tecnologia da rival para a plataforma de mensagens.