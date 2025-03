Cinemateca Paixão | Óscares e Coreia do Sul na tela deste mês

“Emília Pérez”, filme com grande presença nos Óscares, e “Mickey 17”, o mais recente do realizador sul-coreano Bong Joon Ho, autor de “Parasitas”, são alguns dos grandes destaques que a Cinemateca Paixão traz para as salas do cinema para este mês

Está aí “Encantos de Março”, a habitual escolha mensal de filmes da Cinemateca Paixão. E desta vez há mesmo “grandes encantos”, com o cartaz preenchido com o novo filme do realizador de “Parasitas” e com “Emília Perez”, um dos filmes internacionais que mais nomeações recebeu nos Óscares de Hollywood.

“Emília Perez”, protagonizado pela actriz Karla Sofía Gascón, mas também com nomes como Selena Gomez, exibe-se amanhã, domingo, e depois nos dias 12 e 19 deste mês. São várias as oportunidades para ver um filme que também brilhou nos Globos de Ouro, onde arrecadou quatro prémios, incluindo o de “Melhor Filme” nas categorias de musical e comédia.

“Emília Perez”, do realizador Jacques Audiard, conta a história de três mulheres mexicanas que se destacam pelas suas profissões e carisma, mas que buscam a sua felicidade. Se “Emília” é líder de um cartel, “Rita” é a advogada que a vai ajudar a fingir a sua própria morte para que possa viver o seu verdadeiro eu, descreve-se na sinopse. De resto, Jacques Audiard é um nome bastante conhecido do cinema francês, tendo sido premiado em vários festivais de cinema e competições.

Da Coreia do Sul chega-nos então “Mickey 17”, de Bong Joon Ho, o homem que conseguiu colocar “Parasitas” nas bocas do mundo pela sátira social que representa e pela reviravolta na tela que deixou muitos presos ao grande ecrã. Em “Mickey 17” apresenta-se uma “experiência cinematográfica inovadora” protagonizada por Mickey Barnes, um “herói improvável” interpretado por Robert Pattinson, nome que ficou mais conhecido do grande público com o sucesso da trilogia “Crepúsculo”.

Ecrã teatral

Destaque ainda, em “Encantos de Março”, para “Prima Facie – National Theatre Live”, exibido nos dias 15, 22, 26 e 30 de Março. Exibido numa tela de cinema, este filme, interpretado e gravado ao vivo no Harold Pinter Theatre, no West End de Londres, mostra uma nova forma de contar histórias.

“Prima Facie” conta-nos a história de Tessa, uma advogada de sucesso que subiu na vida a pulso e que tudo faz para jogar o jogo da vida à sua maneira. Porém, a sua vida muda com um acontecimento inesperado, levando-a a estar em confronto interno com a lei e o poder patriarcal, as provas de um caso e questões morais. Justin Martin, realizador inglês de televisão e teatro, é o autor deste projecto.

Além de “Encantos de Março”, o público terá ainda oportunidade de assistir a outros ciclos de cinema que já estão na fase final, nomeadamente o que se dedica à actriz Kristen Stewart, com exibições ao longo deste mês.

“Heretic”, que conta com Hugh Grant como principal protagonista, e que faz parte da selecção “Encantos de Fevereiro”, ainda pode ser visto esta sexta-feira, 7, e depois na terça-feira seguinte, dia 11. Eis a história mirabolante e aterradora de um homem céptico sobre todas as religiões do mundo que engana duas jovens que pertencem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.