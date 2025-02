Acções das tecnológicas sobem com demonstração de apoio de Xi Jinping

As acções das empresas tecnológicas da China subiram ontem durante a sessão da manhã na Bolsa de Valores de Hong Kong, depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, se ter reunido com executivos do sector, na segunda-feira.

O índice Hang Seng Tech, que reúne as acções das grandes tecnológicas do país, subiu 3,04 por cento, até ao intervalo da sessão, tendo já acumulado uma valorização de cerca de 30 por cento este ano, também devido ao optimismo em relação ao sector chinês da inteligência artificial (IA), após o lançamento do grande modelo de linguagem da DeepSeek.

Os melhores desempenhos da sessão foram do fabricante de dispositivos electrónicos e veículos eléctricos Xiaomi (+5,87 por cento) e a plataforma de partilha de vídeos curtos Kuaishou (+9,7 por cento).

Os gigantes digitais Tencent e Alibaba, as duas maiores empresas do índice por capitalização de mercado, subiram 3,42 por cento e 4,34 por cento, respectivamente. No continente chinês, as subidas foram mais modestas, com a Bolsa de Shenzhen – centrada precisamente nas empresas do sector tecnológico – a subir 0,13 por cento e a Bolsa de Xangai 0,29 por cento.

Hora H

Durante o encontro com os empresários, na segunda-feira, Xi apelou para que “aproveitem ao máximo as suas capacidades”, no que classificou como um “momento privilegiado” para “reafirmar a confiança” no sector privado.

A reunião contou com a presença dos responsáveis da Xiaomi, BYD e Huawei, embora a figura mais proeminente tenha sido o fundador da Alibaba e outrora o homem mais rico do país, Jack Ma, na sua aparente reconciliação oficial com o líder chinês, depois de mais de quatro anos praticamente desaparecido da vida pública, após ter criticado os reguladores financeiros, durante um discurso, em Xangai.

O encontro foi visto como uma demonstração de apoio de Xi a um sector que, nos últimos anos, sofreu uma campanha reguladora das autoridades, que resultou em multas multimilionárias a empresas como a Alibaba, a Tencent e a “Uber chinesa” Didi.