Yibin | Sobe para dez número de mortos em deslizamento de terras

O número de mortos no deslizamento de terras ocorrido a 8 de Fevereiro, no centro da China, subiu para dez, com a recuperação de corpos nos últimos dias, enquanto 19 pessoas continuam desaparecidas, informou ontem a imprensa local. O deslizamento de terras, causado por vários dias consecutivos de chuva, soterrou dez casas, na vila de Junlian, parte do município de Yibin.

Cerca de 800 pessoas de 139 agregados familiares foram retiradas e transferidas para locais seguros, segundo as autoridades, que também informaram que o deslizamento de terras danificou mais de 100 hectares de áreas agrícolas.

Desde a ocorrência do incidente, mais de 3.000 elementos das equipas de emergência, polícia, bombeiros, serviços médicos e transportes estiveram no local para participar nos esforços de salvamento, com a ajuda de unidades caninas, veículos aéreos não tripulados e equipamento que detectam sinais de vida, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Paralelamente às buscas, foram também iniciados trabalhos de reconstrução das zonas e casas afectadas. O deslizamento de terras afectou uma zona montanhosa íngreme, o que dificultou os trabalhos de resgate, que também enfrentaram condições meteorológicas adversas, com chuva e nevoeiro.

Na sequência do incidente, o Presidente chinês, Xi Jinping, apelou a “esforços máximos” para minimizar o número de vítimas e a uma “gestão adequada” das consequências do incidente. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, principal organismo de planeamento do país, anunciou a atribuição de 50 milhões de yuan para os trabalhos de socorro e recuperação.