Motociclismo | FHO Racing com novo foco em 2025

As dúvidas dissiparam-se esta semana. A FHO Racing, da empresária de Macau, Faye Ho, vai continuar no activo na temporada de 2025, mas sem os pilotos inicialmente anunciados. Peter Hickman e Davey Todd estão de saída e vão para uma nova equipa chamada 8TEN Racing

Segundo um comunicado enviado pela FHO Racing, a BMW Motorrad UK reestruturou a sua formação para o Campeonato Britânico de Superbikes de 2025, e a FHO Racing BMW competirá com um só piloto a bordo de uma BMW M 1000 RR. O campeão alemão de Superbikes de 2024 e piloto do mundial de resistência, Ilya Mikhalchik, fará a sua estreia na competição britânica, numa altura em que a proprietária da equipa, Faye Ho, realinha os objectivos da sua equipa “para explorar novas actividades no desporto motorizado em novos mercados, com o apoio da BMW Motorrad Motorsport”.

Actualmente no seu quinto ano no paddock do Campeonato Britânico de Superbikes, Faye Ho tem sido uma presença forte na competição britânica, assim como nas populares provas de estrada, como o Grande Prémio de Macau, para além de apoiar diversos jovens pilotos femininas, ajudando-as a progredir nas suas carreiras desde as classes inferiores. Faye Ho, a neta de Stanley Ho e Clementina Leitão, tem apoiado Kate Walker e Jamie Hanks-Elliott na BMW F 900 R Cup e, tudo indica, que continuará a apoiar.

Para ficar

Ao contrário dos rumores que a colocavam de partida do paddock, Faye Ho deixou claro que é uma “grande defensora do Campeonato Britânico de Superbikes, uma das competições mais emocionantes e competitivas do mundo” e por isso irá manter o seu compromisso com a disciplina. Contudo, a empresária do território tem agora novos objectivos para si e para a sua estrutura. O futuro estará na Ásia e no apoio a jovens talentos femininos.

“Tendo em conta os meus objectivos a longo prazo, que incluem expandir as actividades do desporto motorizado na Ásia e continuar a apoiar jovens mulheres no motociclismo, percebi que não posso dedicar o mesmo tempo, ao Campeonato Britânico de Superbikes e às corridas de estrada, que lhes dei desde que me tornei proprietária da equipa em 2021, devido a compromissos adicionais que tenho em Macau”, referiu Faye Ho.

Outro capítulo

Este anúncio colocou um ponto final a uma parceria de sucesso, particularmente na Ilha de Man TT, entre Peter Hickman, por quatro vezes vencedor do Grande Prémio de Motos de Macau, e a FHO Racing. Hickman deixou umas palavras de agradecimento à sua agora ex-patroa.

“Quero deixar um enorme agradecimento à Faye [Ho] e à FHO Racing por tudo o que fizeram por mim ao longo dos últimos quatro anos”, escreveu Hickman numa publicação na rede social Facebook. “Como é normal no desporto motorizado, tivemos momentos incríveis e outros mais difíceis, mas a FHO sempre foi e sempre será uma parte fundamental da minha carreira. Estarei eternamente grato por essa oportunidade.”

A nova equipa 8TEN Racing, que será oficialmente apresentada a 26 de Fevereiro, será composta maioritariamente por antigos elementos da FHO Racing. Hickman e Todd irão manter o importante apoio da BMW Motorrad UK e são esperados na grelha de partida do Grande Prémio no mês de Novembro.