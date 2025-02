Fotografia | Imagens de Gonçalo Lobo Pinheiro expostas em Lisboa

Será inaugurada na próxima semana, quinta-feira, a exposição “Poética Urbana – Deambulações pelo quotidiano de Macau”, do fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, que estará patente na Galeria Malangatana do ISPA – Instituto Universitário. Esta exposição nasce do livro do fotojornalista que reside em Macau há mais de 14 anos

Gonçalo Lobo Pinheiro vai expor o seu trabalho em Lisboa a partir da próxima semana, quinta-feira 20. Trata-se da mostra “Poética Urbana – Deambulações pelo quotidiano de Macau”, que ficará patente na Galeria Malangatana, no ISPA – Instituto Universitário.

Segundo um comunicado, a mostra surge na sequência do lançamento do seu mais recente livro homónimo, apresentado em Dezembro do ano passado, em Macau. Radicado na região há mais de 14 anos, o fotógrafo tem-se destacado pelo registo sensível e poético da vida urbana, captando fragmentos do quotidiano que evocam memórias e emoções universais.

No prefácio da obra, a fotojornalista norte-americana Andrea Star Reese descreve Pinheiro como “um poeta visual” cuja lente nos transporta para histórias que ecoam dentro de nós. “O Gonçalo Lobo Pinheiro é um homem incondicionalmente apaixonado pelas ruas que percorre e pelas pessoas que descobre. Todos os fotojornalistas contam histórias, mas alguns fotografam com uma graça lírica. Gonçalo Lobo Pinheiro é um poeta visual.”

Andrea Star Reese descreve ainda que nesta exposição, tal como no livro, o fotojornalista nos leva “a um lugar que guarda pedaços de vidas que nos lembram de nós mesmos, de outros que vimos ou conhecemos, de sentimentos que temos, tivemos, desejamos ter ou esquecemos”.

Em declarações ao jornal Público, aquando do lançamento do livro, Gonçalo Lobo Pinheiro descreveu o conteúdo do livro, pautado por imagens dos bairros antigos e de um território que tem estado em permanente mudança nos últimos anos. “As mudanças são visíveis no ritmo da cidade, nas dinâmicas entre turistas e residentes, mas existem também numa camada mais interna das pessoas.”

Nos rostos de quem vive em Macau, referiu ainda, há sinais de introspecção, “de uma tentativa de encontrar significado em tempos de incerteza”. “Ao serem vistos por outro ângulo, os momentos aparentemente banais [que captei] podem revelar a poesia de que tanto gosto; esses momentos reflectem humanidade e suscitam reflexão”, destacou.

Longa carreira

Gonçalo Lobo Pinheiro nasceu em Lisboa, mais precisamente no bairro de Alfama, precisamente onde se situa o ISPA. Em Macau já foi jornalista, editor do HM e tem mantido a sua carreira de fotojornalista que começou na imprensa desportiva em Portugal. Actualmente colabora com a agência Lusa.

Vencedor de vários prémios ao longo da sua já longa carreira, Gonçalo Lobo Pinheiro realizou também várias exposições, em nome próprio e colectivamente. Publicou em 2015 o seu primeiro livro intitulado “Macau 5.0 • 澳門 5.0 • Macao 5.0”. Em 2019, apresentou “Myanmar: o retrato de um povo”. Em 2021, apresenta dois livros: “Desvelo • 關愛 • Zeal”, editado em Macau, e “Tonle Sap”, lançado no Brasil. “O que foi não volta a ser…”, publicado em 2022, foi até ao momento o seu livro de maior sucesso, tendo alcançado a segunda edição.

Em 2023, edita uma caixa de coleccionador com a retrospectiva de 20 anos de profissão com o título “Um vislumbre de luz • 一瞥光亮 • “A glimpse of light”. Este ano, publicou ainda “Perto de Mim • 離我很近 • Close to Me”, uma edição intimista e inusitada. Está representado, no Brasil, pela Icon Artes Galeria e, em Macau, pela Galeria Amagao. A sua fotografia faz parte da colecção contemporânea do MA-g – The Museum of Avant-garde que abrirá portas na Suíça, em 2025.