Japão | Governo vai estudar as tarifas de Trump sobre o aço

O Governo japonês disse ontem que vai estudar os planos do Presidente dos Estados Unidos relativamente à imposição de tarifas na ordem dos 25 por cento sobre as importações de aço e alumínio.

“Estamos cientes do que o Presidente Trump disse sobre o aço e o alumínio, a partir do Japão, vamos estudar cuidadosamente o conteúdo da medida que ele tomar e a sua influência e, posteriormente, tomaremos as medidas adequadas”, disse o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi, numa conferência de imprensa.

Hayashi fez estes comentários quando questionado sobre o anúncio do Presidente Trump de impor tarifas recíprocas a outros parceiros comerciais e uma taxa de 25 por cento sobre as importações de aço e alumínio.

“Não sei se o anúncio inclui o Japão, mas o acordo entre a Nippon Steel e a U.S. Steel é uma óptima forma de resolver a questão e, embora não saiba como será concretizado, penso que é assim que pretendem ultrapassar o problema”, afirmou Masakazu Tokura, presidente da maior organização patronal japonesa, a Keidanren, à estação pública NHK.

Tokura referia-se aos últimos desenvolvimentos no processo de aquisição da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel.