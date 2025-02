Rota da Seda | Pequim considera “lamentável” retirada do Panamá

A China considerou na segunda-feira “lamentável” a retirada do Panamá da iniciativa da Rota da Seda, a qual classificou como uma plataforma de cooperação económica para os países do “sul global”, rejeitando qualquer “agenda política” nessa iniciativa.

“Eu acho que é uma decisão lamentável, porque, antes de tudo, (…) é uma iniciativa económica. O objectivo é construir uma plataforma para os países, especialmente do Sul Global, terem uma cooperação económica entre si. Não está relacionada com nenhuma agenda política”, afirmou o embaixador da China junto das Nações Unidas (ONU), Fu Cong, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

De acordo com o diplomata, a cooperação económica em causa “é mutuamente benéfica”, admitindo esperar que o Panamá “veja isso da maneira correcta”. “Qualquer campanha de difamação que é lançada pelos Estados Unidos e alguns outros países ocidentais” sobre a iniciativa da Rota da Seda “é totalmente infundada”, frisou ainda.

Ao mesmo tempo, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou na segunda-feira que o Panamá deu “um grande passo” ao não renovar o acordo de cooperação comercial com a China sobre a iniciativa da Rota da Seda.

“O anúncio feito ontem [domingo] pelo Presidente José Raúl Mulino de que o Panamá deixará caducar a sua participação na Iniciativa da Cintura e da Rota do PCC [Partido Comunista da China] é um grande passo em frente para as relações entre os EUA e o Panamá e para um Canal do Panamá livre”, afirmou Rubio na rede social X.