Festa da Primavera | CE fala de “ano cheio de esperança”

O Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, declarou que este vai ser um “ano cheio de esperança”, por ocasião da Festa da Primavera oferecida pelo Gabinete de Ligação de Pequim em Macau.

O dirigente destacou que 2025 é também “o ano inaugural do sexto Governo da RAEM” e que, nesse sentido, vai “intensificar esforços na promoção da diversificação adequada da economia, reforçar a coordenação e concertação, reformar e inovar com coragem”.

Sam Hou Fai pretende também “alcançar novos progressos na construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, bem como “promover reformas aprofundadas da Administração Pública”.

O Chefe do Executivo não esqueceu o bom exemplo da implementação do princípio de “um país, dois sistemas”, defendendo a importância de ter Macau “alicerçada no Estado de Direito, dinâmica, cultural e feliz”.