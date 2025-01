Transacções | Casos suspeitos nos casinos com novo recorde

O número de transacções suspeitas declarado pelas seis concessionárias representa um crescimento de 11,8 por cento em termos anuais

Com as receitas de jogo em retoma após a pandemia, as transacções suspeitas registadas nos casinos de Macau atingiram um novo recorde em 2024, subindo 11,8 por cento em termos anuais.

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) revelou que as seis operadoras de casinos submeteram, no total, 3.837 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Num comunicado divulgado na quarta-feira, o GIF sublinhou que tinha recebido 3.431 participações em 2023, o anterior recorde anual.

O gabinete aponta “o aumento no número de participações de transacções suspeitas reportadas pelo sector financeiro” como a principal razão para uma subida de 13,7 por cento no número total de transacções suspeitas.

Em 2024, o GIF recebeu 5.245 participações, sendo que 73,2 por cento vieram das concessionárias de casinos, enquanto 20,9 por cento chegaram de bancos e seguradoras e 5,9 por cento de outras instituições e entidades.

Os sectores referenciados, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobiliárias e casas de leilões, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transacção igual ou superior a 500 mil patacas. Do total de 5.245 participações, o GIF remeteu no ano passado 142 transacções suspeitas ao Ministério Público para investigação, mais 26 do que em 2023.

Receitas crescem

Em 2024, o sector do jogo arrecadou um total de 226,8 mil milhões de patacas em receitas, mais 23,9 por cento do que no ano anterior. Estes valores permanecem longe do registado antes da pandemia, em parte devido à quebra do chamado jogo VIP, após a detenção, em Novembro de 2021, do líder do maior angariador de apostas VIP do mundo.

O antigo director executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado em Janeiro de 2023 a 18 anos de prisão por branqueamento de capitais, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo, conhecidos como ‘junkets’, emitidas no território.

Segundo o relatório anual do GIF, de 2022, Macau era o único membro do Grupo Ásia-Pacífico Contra o Branqueamento de Capitais que cumpria “todos os 40 padrões internacionais” sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

O GIF de Macau assinou acordos para a troca de informação com 33 países e territórios, incluindo a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária de Portugal, em 2008, a Unidade de Informação Financeira do Banco Central de Timor-Leste, em 2018, e, em 2019, o Conselho de Controlo de Actividades Financeiras do Brasil e a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde.