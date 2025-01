China | Peixes-zebra sobrevivem 43 dias em estação espacial

Os peixes-zebra que acompanharam os astronautas na missão Shenzhou-18 na estação espacial da China, no ano passado, estabeleceram um recorde depois de sobreviverem 43 dias no espaço.

Sun Yonghua, investigador do Instituto de Hidrobiologia da Academia Chinesa de Ciências, na cidade de Wuhan, no centro do país, afirmou que a longevidade dos peixes no espaço “representa um avanço significativo no cultivo de vertebrados e plantas aquáticas no espaço”, avançou ontem o jornal oficial China Daily.

Em Abril, dois peixes-zebra machos e duas fêmeas, juntamente com plantas aquáticas do instituto, foram enviados na missão espacial tripulada Shenzhou-18 para a estação espacial chinesa Tiangong. Na estação, os astronautas recolheram amostras de água e alimentaram os peixes-zebra, observando “comportamentos anómalos”, como nadar de cabeça para baixo ou rodar e girar no ambiente de microgravidade, disse Sun.

Os cientistas e investigadores do instituto têm estado a utilizar amostras de água recuperadas e outras amostras de ecossistemas aquáticos fechados para analisar o impacto do ambiente espacial no crescimento, desenvolvimento e comportamento dos vertebrados.

A semelhança do genoma entre o peixe-zebra e o ser humano é de 80 por cento, o que o torna uma espécie importante para a investigação de doenças humanas. Segundo Sun, mais de 500 laboratórios em todo o país estão a realizar investigações e estudos sobre os peixes-zebra e outras espécies relacionadas.

O especialista Wang Gaohong, também investigador do instituto, salientou que, tal como os seres humanos, os peixes também enfrentam problemas de adaptabilidade quando sobrevivem num ambiente espacial.

“Os investigadores trabalharam para criar um ecossistema em que as plantas aquáticas produzem oxigénio através da fotossíntese para fornecer respiração aos peixes, e os excrementos dos peixes fornecem nutrientes às plantas aquáticas”, acrescentou.

Sun explicou que a comida dos peixes no espaço “é como pasta de dentes. Espreme-se um pouco na água para os peixes-zebra comerem, tentando não lhes dar demasiado, pois pode piorar a qualidade da água”.



Foco espacial

O peixe-zebra, também conhecido por ‘zebra danio’, é um tipo de peixe de água doce alongado, aparentado com a carpa e o barbo.

Até à data, foram implementados 181 projectos científicos e tecnológicos na Tiangong, que vão desde experiências biológicas ao desenvolvimento de novas tecnologias, informaram recentemente as autoridades do programa espacial chinês.

A Tiangong, que funcionará durante cerca de dez anos, poderá em breve tornar-se a única estação espacial do mundo se a Estação Espacial Internacional, uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos à qual a China está impedida de aceder devido aos laços militares do seu programa espacial, for retirada em breve, como planeado.

A China investiu fortemente no seu programa espacial e conseguiu aterrar com sucesso a sonda Chang’e 4 no lado mais distante da lua – feito inédito – e outra sonda em Marte, tornando-se o terceiro país – depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética – a fazê-lo.