Série japonesa “Shogun” conquista Globos de Ouro

A série japonesa “Shōgun”, que inclui personagens portuguesas, conquistou os maiores prémios de televisão da 82.ª cerimónia dos Globos de Ouro, entregues no domingo, em Los Angeles. A série da FX dominou a categoria de drama e levou quatro estatuetas para casa: Melhor Série, Melhor Actriz para Anna Sawai, Melhor Actor para Hiroyuki Sanada e Melhor Actor Secundário para Tadanobu Asano.

“Nada desta série foi algo esperado”, confessou o co-criador Justin Marks, ao aceitar a estatueta de Melhor Série dramática do ano. “Foi construída em cima das costas de muitos ‘sins’ destemidos que recebemos ao longo dos anos”, continuou.

“É uma série a que vocês nunca deviam ter dito sim”, gracejou, dirigindo-se aos patrões da Disney. “É um milagre que toda a gente ainda tenha um emprego”. Retrato ficcional sobre o Japão do século XVI, “Shōgun” tem no elenco o português Joaquim de Almeida e o luso-canadiano Louis Ferreira. Já tinha triunfado nos Emmys em Setembro.

“Estou tão feliz por estar aqui com estes grandes nomeados”, exclamou o actor Hiroyuki Sanada, que usou o discurso de agradecimento para deixar uma mensagem inspiradora. “Aos jovens actores e criadores no mundo, sejam vocês mesmos, acreditem em vós próprios e nunca desistam”.

Abusos e outras histórias

Outra vencedora da noite foi a série “Baby Reindeer”, da Netflix, considerada a Melhor Minissérie do ano. “Isto é de loucos”, disse Richard Gadd, que escreveu e protagonizou a série com base em factos verídicos que lhe aconteceram. “A forma como vocês abraçaram esta série significa tudo para mim”.

Gadd deixou uma mensagem para os executivos da televisão, considerando que muitas vezes histórias sombrias e difíceis são rejeitadas porque há um equívoco sobre o que a audiência quer.

“Há algum tempo que há esta crença na televisão que histórias sombrias não vendem”, afirmou. “Nós precisamos de histórias que se liguem à natureza complicada dos nossos tempos”, continuou. “Lembrem-se de guardar algum dinheiro para que o pequeno criador conte a sua história”.

“Baby Reindeer” também deu a Jessica Gunning o globo de Melhor Actriz Secundária em televisão. A britânica contou uma história de infância para ilustrar quão surreal o último ano tem sido devido ao sucesso do trabalho na Netflix. “Não consigo acreditar que isto está a acontecer-me”, exclamou. “Baby Reindeer mudou a minha vida”.

Ainda em minissérie, foi Jodie Foster que levou o galardão de Melhor Actriz, pela interpretação da detective Liz Denvers em “True Detective: Night Country”. A veterana agradeceu ao povo indígena Iñupiaq, que habita as terras do Alasca há milhares de anos, por ter partilhado as suas histórias com ela. Nessa categoria, Colin Farrel agarrou a estatueta de Melhor Actor, pela interpretação na série da HBO Max “The Penguin”.

Fernanda Torres faz história

Fernanda Torres fez história ontem à noite ao ser a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Actriz na categoria mais cobiçada, a de filme dramático, ultrapassando veteranas como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet.

“Não preparei nada”, confessou a actriz brasileira, mostrando-se muito surpreendida pela distinção entregue na 82.ª cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu em Los Angeles. “Este foi um ano tão incrível em desempenhos femininos”, continuou. A actriz dedicou a vitória à mãe, Fernanda Montenegro, que foi a primeira brasileira nomeada, por “Central do Brasil”, em 1999, mas não ganhou. “Isto é a prova de que a arte pode perdurar pela vida, mesmo em momentos difíceis como este da incrível Eunice Paiva que eu interpreto”, afirmou a actriz.

“A mesma coisa está a acontecer agora no mundo, com tanto medo, e este é um filme que nos ajuda a pensar como sobreviver em tempos difíceis como este”, acrescentou. “Ainda Estou Aqui”, filme realizado por Walter Salles, baseia-se na história verídica de Eunice Paiva, que durante 40 anos lutou para descobrir o que aconteceu ao seu marido Rubens Paiva, um ex-deputado que foi levado pela polícia durante a ditadura militar no Brasil.

Pouco depois do anúncio, o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deu os parabéns a Fernanda Torres, que descreveu na rede social X como o “orgulho do Brasil”. As outras nomeadas eram Angelina Jolie em “Maria”, Kate Winslet em “Lee”, Pamela Anderson em “The Last Showgirl”, Tilda Swinton em “The Room Next Door” e Nicole Kidman em “Babygirl”.