Cinemateca Paixão | Filmes japoneses e alemães marcam entrada em 2025

Para quem deseja ver cinema no último dia do ano a Cinemateca Paixão apresenta hoje uma série de clássicos. Um dos destaques vai para “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, filme de 1983 de Nagisa Oshima e com banda sonora composta por Ryuichi Sakamoto. O clássico, que tem David Bowie no elenco, conta a história de um campo de prisioneiros de guerra na II Guerra Mundial. Além da sessão de hoje, marcada para as 21h30, o filme volta a ser exibido a 11 e 25 de Janeiro.

Hoje passa também, às 19h30, o filme “8 Dias em Agosto”, inserido no festival de cinema KINO, dedicado ao cinema alemão. A película realizada por Samuel Perriard, que pode ser vista novamente a 11 de Janeiro, conta a história de um casal que passa férias com o filho, amigos próximos. A tranquilidade é perturbada com um súbito acidente de saúde.

No primeiro dia do ano o público poderá ver o filme japonês “My Sunshine”, que repete nos dias 5 e 12 de Janeiro. Apresentado no Festival de Cinema de Cannes e vencedor de três prémios no Festival de Cinema de Taipei, o filme tem como protagonista o adolescente Takuya, jogador de hóquei no gelo que fica encantado quando vê Sakura no ringue de patinagem. Ambos passam a ser treinados pelo treinador Arakawa, traçando-se uma história sobre o amor, camaradagem e melancolia.

Também amanhã pode ser vista a comédia “Toni Erdmann”, exibida às 16h, protagonizada pela actriz alemã Sandra Huller. O filme centra-se na história de Winfried, que raramente vê a filha, Ines. Um dia, o pai decide surpreender a filha, mas tudo se torna num desastre porque Ines trabalha como executiva e a visita do pai altera a sua rotina de trabalho. Chegados a um impasse, Winfried decide regressar à Alemanha. O filme é realizado por Maren Ade.