Pequim promete flexibilização da política monetária e mais apoio orçamental

O Partido Comunista Chinês (PCC) comprometeu-se ontem a prosseguir políticas orçamentais “mais proactivas” e uma “flexibilização moderada” da política monetária, visando “impulsionar vigorosamente o consumo” doméstico, numa altura em que a economia chinesa enfrenta pressões deflacionárias.

Segundo a imprensa local, esta é a primeira vez desde 2011 que as autoridades chinesas alteram a sua posição relativamente à política monetária, depois de um período de flexibilização, entre 2009 e 2010, seguido por um período “estável e firme”, nos últimos 14 anos.

O documento, divulgado pela agência noticiosa oficial Xinhua, refere que o PCC almeja “expandir a procura interna em todas as direcções” e “melhorar a eficiência do investimento”.

“Vamos enriquecer e melhorar o nosso conjunto de instrumentos políticos, reforçar os ajustamentos contracíclicos extraordinários e oferecer uma boa combinação de ferramentas para tornar o controlo macroeconómico mais preciso e eficaz no futuro”, lê-se no documento.

A decisão, que surge semanas antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca e do agravamento expectável da guerra comercial com os Estados Unidos, animou os investidores, que ficaram desiludidos após um anúncio de estímulo que se centrou mais na troca da “dívida oculta” dos governos regionais do que no aumento do consumo.

O Hang Seng, índice de referência da Bolsa de Valores de Hong Kong, encerrou ontem com ganhos de 2,76 por cento, num dia de perdas até aos últimos minutos, altura em que recuperou após Pequim ter prometido uma “flexibilização moderada” da sua política monetária.

As autoridades chinesas ressalvaram que manterão a sua posição de “procurar o progresso mantendo a estabilidade”, com ênfase na redução e prevenção de riscos em áreas-chave da economia: “Devemos […] manter firmemente a linha vermelha de não permitir riscos sistémicos”.

O documento apelou igualmente a que “se faça um bom trabalho na protecção dos meios de subsistência, da segurança e da estabilidade das pessoas, para proteger a estabilidade da situação social global”, com vista a melhorar as perspetivas dos chineses. “Devemos envidar mais esforços para melhorar o sentimento de realização, felicidade e segurança das pessoas”, refere.

Bases a fortalecer

Sobre a crise imobiliária que se arrasta há três anos, o Politburo do PCC está a avançar com esforços para “estabilizar o mercado”, bem como os mercados bolsistas, lê-se no documento. O imobiliário representou em tempos quase um terço do PIB chinês e é o veículo de investimento mais popular para as famílias chinesas.

Sobre os laços económicos com o resto do mundo, os dirigentes chineses apelaram a “uma abertura de alto nível ao resto do mundo e à estabilização do comércio externo e do investimento estrangeiro”.