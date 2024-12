Graffiti | Festival “!Outloud” com mais de 30 artistas na rua

Está aí mais uma edição do festival exclusivamente dedicado ao graffiti. O “!Outloud – Festival Internacional de Arte de Rua” decorre até domingo com uma série de pinturas feitas ao vivo por artistas convidados de vários países da área do graffiti, música e dança. Destaque para a presença da dupla de artistas locais AAFK

Os amantes de graffiti dispõem, até domingo, de um festival inteiramente dedicado a este género artístico de rua que só nos últimos anos ganhou maior notoriedade e, sobretudo, reconhecimento.

O “!Outloud – Festival Internacional de Arte de Rua” decorre até ao dia 8 em vários pontos da cidade, sendo organizado por diversas entidades, nomeadamente a Sociedade de Artes Visuais da Cidade de Macau ou a Associação Juvenil de Dança de Rua de Macau, entre outras. As pinturas serão feitas ao vivo junto ao Hotel S, junto à Praça Ponte e Horta.

Segundo um comunicado, este festival pretende “promover o intercâmbio cultural através da arte de rua, fomentar o desenvolvimento artístico da comunidade, melhorar a atmosfera artística do bairro e insuflar energia” nos bairros comunitários onde acontecem estas pinturas.

O público pode ver trabalhos de 33 artistas de países como Japão ou Coreia do Sul, sem esquecer nomes de regiões como Taiwan ou Hong Kong, prevendo-se que a área total das paredes cobertas de graffiti irá ultrapassar os 1.000 metros quadrados, “tornando-se no maior evento de arte de rua da história de Macau”.

AAFK é o nome da dupla de artistas locais convidada para este festival. Os AAFK são Anny, de Macau, e Felipe, natural da Costa Rica. Ambos têm um passado ligado ao design gráfico, ilustração, publicidade e indústria de brinquedos. Fazem graffiti desde 2015, tendo já exposto as suas pinturas murais na China, Europa e Costa Rica.

A edição deste ano tem como tema principal a ideia de “City Pop”, ou “Cidade Pop”, combinando “elementos de música e arte pop com cultura de rua num evento artístico de grande escala”. Para demonstrar a conexão da cultura pop que existe em Macau com o festival, foram convidados “conhecidos artistas de graffiti do Japão e da Coreia do Sul para criar pinturas ao vivo”.

Será ainda organizado um concurso de dança na rua para apoio social, com artistas como Yoon Ji, da Coreia do Sul, ou Madoka, do Japão. Todas as taxas pagas pelo público serão entregues, após o pagamento dos custos do evento, para causas locais de beneficência.

Dez anos de pintura

Destaque ainda para o verdadeiro significado de “Outloud”, em cantonense “響朵 – Heong Duo”, que se refere à ideia de “fazer um nome para si próprio”. Segundo a organização do festival, é uma ideia associada “a um sentimento de autoconfiança inabalável” ou a uma “declaração ousada de um determinado estatuto no mundo”. Neste caso, de quem pinta e expressa, através do graffiti, aquilo que quer dizer.

A organização do “!Outloud” recorda o momento em que, há dez anos, surgiu em Macau “um parque de graffiti no coração de Macau”, o que levou ao nascimento desta iniciativa “numa cidade conhecida pela sua diversidade artística, com arquitectura moderna e, ao mesmo tempo, tradicional, e com um cenário turístico vibrante”.

O “!Outloud” orgulha-se, assim, de seleccionar “cuidadosamente os locais com significado histórico e que tenham uma história por detrás, injectando, nessas áreas, uma nova energia através da arte do graffiti e da dança de rua, da criação musical e da cultura”.