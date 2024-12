Síria | China apoia os esforços de Damasco para manter estabilidade

A China assegurou ontem que “apoia os esforços da Síria para manter a sua segurança nacional e estabilidade”, após a ofensiva lançada por grupos insurrectos, que ocuparam grande parte da cidade de Alepo.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian disse em conferência de imprensa que a China está “profundamente preocupada com a situação no noroeste da Síria”. Lin afirmou que a China, “como país amigo da Síria”, está “disposta a fazer esforços positivos para evitar uma maior deterioração da situação” no país árabe.

Uma coligação de insurgentes, liderada pela aliança islamista Organização de Libertação do Levante – que se separou em 2016 do ramo sírio da Al-Qaeda – juntamente com outras facções apoiadas pela Turquia, lançou uma ofensiva contra o governo sírio na quarta-feira e assumiu o controlo total da província de Idlib, no noroeste do país, de grande parte da cidade de Alepo e de partes do norte de Hama, no centro da Síria.

O exército sírio é apoiado por aviões russos e efectuou dezenas de bombardeamentos contra posições rebeldes. Os ataques de Damasco e Moscovo intensificaram-se para repelir o avanço dos rebeldes islamitas, que lançaram na quarta-feira uma ofensiva contra o governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

O líder sírio visitou a China no ano passado, onde se encontrou com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e anunciou o estabelecimento de uma “parceria estratégica” entre Damasco e Pequim.