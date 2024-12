Mar do Sul da China | Submarino russo detectado perto das Filipinas

Um submarino de ataque russo foi detectado ao largo da costa filipina no mar da China Meridional, anunciou ontem o exército filipino.

“Qualquer intrusão no nosso mar das Filipinas Ocidental, na nossa Zona Económica Exclusiva e nas nossas linhas de base é muito preocupante”, disse o Presidente filipino, Ferdinand Marcos, aos jornalistas, utilizando o termo filipino e não ‘mar do Sul da China’ para se referir às águas imediatamente a oeste do país.

O submarino, um UFA 490, foi detectado na quinta-feira a 148 quilómetros a oeste do cabo Calavite, na ilha de Mindoro, indicou o exército. As Filipinas enviaram um avião e um navio para inspeccionar o submarino, cuja tripulação disse estar à espera de boas condições meteorológicas antes de regressar a Vladivostok, na Rússia.

O porta-voz da Marinha das Filipinas para o mar do Sul da China, Roy Vincent Trinidad, descreveu a situação como “não alarmante”. “Mas estamos surpreendidos porque se trata de um submarino muito especial”, acrescentou.

O submarino UFA, que foi visto pela última vez em águas filipinas no domingo, tem 74 metros de comprimento e é capaz de disparar mísseis Kalibr-PL com um alcance de até 12.000 quilómetros, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS.