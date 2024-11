Caritas | Sands atribui donativo de 300 mil para Bazar e Corrida

A Sands China atribuiu 300 mil patacas de donativo à Caritas Macau para a realização do tradicional Bazar e Corrida da Caridade, que tem por objectivo reunir fundos para ajudar a organização de cariz social dirigida por Paul Pun.

Esta é já a 55.ª edição do evento, sendo o 21.º ano consecutivo em que a operadora de jogo faz o donativo à Caritas. Para a Corrida da Caridade foram doadas 100 mil patacas, sendo o restante destinado à realização do Bazar, que este ano tem como tema “Traz alegria aos teus vizinhos, as bênçãos vão muito além”.

Além do dinheiro doado, uma equipa de 100 pessoas dos “Embaixadores Sands Cares” irá participar no Bazar, gerindo uma cabine de jogos de angariação de fundos nos dias 2 e 3 de Novembro. O Bazar irá decorrer no Centro Náutico de Nam Van.

Citado por um comunicado da Sands China, Paul Pun agradeceu o “apoio contínuo e doações para as várias actividades da Caritas Macau”. “Estamos entusiasmados por ter os Embaixadores da Sands Cares a participar no Bazar, contribuindo para o espírito festivo. Esperamos que a Caritas Macau e os Embaixadores da Sands Cares colaborem no desenvolvimento de acções de caridade, dando as mãos para trazer mais influência positiva à sociedade”, referiu.