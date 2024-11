IIM | Exposição de fotografia na próxima semana

No próximo dia 27 de Novembro, a partir das 18:30 horas, vai ser inaugurada a exposição de fotografias “À descoberta de Macau e Hengqin”. A iniciativa parte do Instituto Internacional de Macau e é patrocinada pela Fundação Macau, sendo co-organizada por diversas entidades, uma delas a Associação de Fotografia Digital de Macau e a Associação dos Macaenses, entre outras.

Segundo um comunicado, esta mostra “visa estimular o conhecimento da população, especialmente entre os mais jovens, sobre as riquezas patrimoniais e tradições que formam a cultura de Macau, incluindo as atracções da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

A iniciativa teve “uma participação significativa dos residentes de Macau e também de participantes do exterior”, com mais de 263 fotografias apresentadas a concurso. O júri foi constituído por Adelina Chou, do Instituto Internacional de Macau, Carlos Dias e Che Peng Ion, em representação da Associação de Fotografia Digital de Macau, Ng Chi Wai, da Associação dos Embaixadores do Património de Macau, e Francisco Ricarte, da associação Halftone.

Na categoria “Residentes de Macau” foi destacada a imagem de José Manuel da Costa Giga, Maria Ferreira Sin e Vong Hoi Veng; enquanto na categoria geral foram classificados Xing Gui Chao, Wong Chi Keung e CL-Chen. Cerca de uma dezena de imagens receberam ainda menções honrosas, sendo apresentado um prémio especial por um sócio da Associação de Fotografia Digital de Macau.

A exposição, aberta ao público, terá lugar na sala de actividades do Jardim Cidade das Flores na Taipa até ao dia 8 de Dezembro.