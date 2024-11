Halftone | Lançada décima edição da revista de fotografia

“Halftone Meet #10” foi lançada esta terça-feira e é mais uma edição da revista de fotografia que conta com trabalhos de fotógrafos profissionais e amadores, nomeadamente Jane Xu, Sara Augusto, Carmen Cerejo ou Nuno Calçada Bastos, entre outros. Esta é a oportunidade para folhear uma edição com estilos diversos de fotografia

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolheu esta terça-feira o lançamento da décima edição da revista “Halftone”, um projecto da Associação Halftone. Trata-se de uma edição com imagens de alguns dos membros da associação, nomeadamente Jane Xu, Sara Augusto, Carmen Cerejo, Nuno Calçada Bastos, Cassia Schutt e Hosoe Eikoh, a quem é prestada homenagem póstuma.

Nesta edição, abrange-se um espectro fotográfico desde a fotografia documental até à expressão artística, a cores ou a preto-e-branco, em que “os trabalhos desafiam narrativas previsíveis, evocam respostas emocionais profundas e exploram as complexidades da experiência humana”, segundo a nota editorial da revista.

De acordo com a organização, “a chegada à décima edição da nossa revista representa um marco significativo no nosso percurso nos últimos três anos”.

“Esta conquista não só demonstra a nossa resiliência num cenário editorial desafiante, como também reflecte o nosso compromisso em promover a criatividade e o diálogo através da arte da fotografia”, acrescenta-se na mesma nota.

A associação afirma ainda que foi construído “um espaço onde os artistas podem explorar e expressar as complexidades da experiência humana, promovendo um sentimento de pertença e compreensão partilhada”.

Reflexão e partilha

Dez edições depois, a Halftone, que nasceu com o objectivo de revelar a fotografia que se faz no território, em todos os géneros e por todo o tipo de profissionais parece ter atingido o seu propósito. Lançar dez revistas serve, para a associação, como motivo “para reflectir sobre os temas que apresentamos e as ligações que cultivamos”.

“Olhando para trás, reconhecemos como estas narrativas ressoam com o nosso compromisso contínuo com o discurso social e a exploração cultural”, é acrescentado.

Destaque para o facto de “Halftone Meet #10” servir ainda de homenagem a Hosoe Eikoh, recentemente falecido, lembrado pela “fotografia magistral [que] deixou uma marca indelével no mundo da arte”.

“A capacidade de Eikoh de entretecer luz e sombra com uma grande profundidade emocional, convida os espectadores a envolverem-se com a condição humana de uma forma que ressoa para além das fronteiras culturais. O seu trabalho serve como uma memória comovente das narrativas tecidas em cada um dos projectos apresentados, reforçando a ideia de que, no seu âmago, toda a fotografia procura contar uma história”, remata a associação na mesma nota.

Ainda sobre os autores das imagens, destaque para Sara Augusto, que além da dedicação à fotografia é professora universitária na Universidade Cidade de Macau. Sara Augusto é formada nas áreas das humanidades e literaturas em português, tendo sido docente no Instituto Português do Oriente. Além disso, fez o Curso Profissional de Fotografia, ministrado pelo Instituto Português de Fotografia no Porto, em 2016.

Nuno Calçada Bastos, também residente em Macau, tem dedicado a sua carreira à fotografia e organização de eventos, assumindo também uma paixão pela fotografia de viagens, além do lado mais comercial que esta arte pode assumir.