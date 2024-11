Exposições / Convenções | Eventos aumentam quase 30%

Nos três primeiros trimestres deste ano o território recebeu 1.011 eventos na área das exposições e convenções, o que, em termos anuais, representa um aumento de 29,8 por cento, ou seja, mais 232 eventos.

Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), tal representa “uma recuperação de 94 por cento do número de eventos de convenções e exposições dos três primeiros trimestres de 2019”, mais 10.75 eventos em relação ao período pré-pandemia. Em termos de receitas, estima-se que este sector tenha gerado cerca de 4,48 mil milhões de patacas nos três primeiros trimestres do ano, mais 5,4 por cento face a igual período de 2023.

Nos três primeiros trimestres do corrente ano, o número de participantes e visitantes dos eventos de convenções e exposições fixou-se em 1.003.000, menos 18 por cento, em termos anuais, “devido principalmente ao número de visitantes que foram às exposições ter descido”, esclarece a DSEC.

Em termos de temas, dominam os eventos na área do comércio e gestão, com um total de 409, ou seja, 40,5 por cento do total, seguindo-se as áreas da tecnologia informática, turismo e saúde.