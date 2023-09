Sessão de intercâmbio na Alemanha procura promover sector MICE

Na quarta-feira passada, realizou-se na cidade alemã de Munique a “Sessão de Intercâmbio sobre a Cooperação Económica e Comercial entre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a Europa”, evento organizado pelos governos das regiões administrativas especiais e pelo Governo da província de Guangdong.

A sessão de intercâmbio para aprofundar a cooperação entre as cidades da Grande Baía e o país europeu reuniu “cerca de 500 personalidades do sector político e comercial, incluindo dirigentes dos organismos governamentais e do sector económico e comercial das nove cidades do Interior da China da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como representantes do sector industrial e comercial da Alemanha.

De acordo com um comunicado emitido ontem em português pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), e publicado em chinês na sexta-feira, as empresas de Macau assinaram acordos com empresas da União Europeia (EU) para introduzir projectos de exposições itinerantes digitais no Interior da China. A primeira paragem do percurso será nas cidades da Grande Baía.

O IPIM acrescenta que algumas empresas de Macau destacaram representantes das suas sucursais em Portugal para participarem em negociações comerciais no local, ajudando as empresas da Grande Baía a expandir-se para o mercado da UE através da plataforma e da rede de Macau.

Convite enviados

Numa breve apresentação do ambiente de negócios da região, o presidente do IPIM, Vincent U, referiu que a Grande Baía tem mais de 86 milhões de habitantes, um PIB de mais de 1.3 mil milhões de RMB e uma classe média em constante crescimento, factores que elencou como ideais para investidores estrangeiros expandirem os seus negócios no mercado chinês.

Além disso, Vincent U destacou o papel de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Foi também realizada uma sessão de bolsas de contactos, em que as empresas de Guangdong, Hong Kong e Macau trocaram opiniões com empresas europeias.