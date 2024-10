Exposições | Registada grande recuperação do sector

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que o sector das exposições e convenções tem vindo a recuperar gradualmente desde os tempos da pandemia.

“O número de convenções e exposições cresceu significativamente, portanto, o excedente bruto do ramo da publicidade e o do ramo da organização de convenções e exposições passaram de défices para superavits em 2023”, sendo que “o ambiente de negócios melhorou notavelmente em comparação com 2022”.

No ano passado existiam 107 empresas dedicadas a organizar eventos, apenas mais uma em relação a 2022, contando com menos 9,4 por cento de funcionários, num total de 385 pessoas. Porém, as receitas aumentaram 41,6 por cento, tendo sido de 553 milhões de patacas, provenientes principalmente dos serviços de organização de convenções, exposições e outros eventos, que correspondem a 87,3 por cento do total.

O segmento da organização de eventos representa, assim, uma subida face a 2022, de 44,6 por cento.