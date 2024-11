Automobilismo | Couto vence classe Pro-Am do Lamborghini Super Trofeo Asia

Os pilotos de Macau tiveram diferentes sortes nas finais da Lamborghini no Circuito de Jerez, em Espanha. No fim de semana em que estiveram ausentes da 71.ª edição do Grande Prémio de Macau, André Couto celebrou o título da categoria Pro-Am do Lamborghini Super Trofeo Asia, ao passo que Charles Leong Hon Chio acabou por não repetir o feito na categoria Pro.

André Couto, que esta temporada fez equipa com o chinês Jason Fangping Chen, aos comandos do Lamborghini Super Trofeo EVO2 da Madness Racing Team, conquistou uma vitória e um terceiro lugar na sua classe nas duas provas disputadas na quinta e sexta-feira passadas no ex-circuito espanhol de Fórmula 1. Com estes resultados, a dupla luso-chinesa levou a melhor por seis pontos sobre Thomas Yu e Nikolas Pirttilahti por seis pontos.

“Foi uma óptima forma de terminar a temporada, neste ano fantástico para a nossa equipa Madness Racing Team”, disse o piloto português que tinha chegado ao sul de Espanha em igualdade pontual com os seus directos adversários. “Agradecimentos especiais à minha equipa, ao meu companheiro de equipa, Jason Chen, a todos os funcionários, mecânicos e engenheiros que fizeram um trabalho incrível!”

Charles não conseguiu

Charles Leong sabia que tinha uma tarefa árdua pela frente e tudo se complicou quando o piloto de Macau e a sua companheira de equipa, Miki Koyama, não foram além do terceiro lugar da classe na primeira corrida. Na segunda corrida, a japonesa não aproveitou o facto de arrancar da pole-position, cometendo um erro na primeira curva, traída por uma pista molhada. Na ânsia de recuperar o tempo perdido, já com Charles Leong ao volante, o “touro” da SJM Iron Lynx Theodore Racing tocou no adversário que ultrapassava e entrou em pião. Um segundo lugar à classe, depois de uma recuperação, foi apenas suficiente para garantirem o segundo lugar da classe Pro.

Na pista da Andaluzia, esta dupla alinhou nas provas das Finais Mundiais da Lamborghini juntamente com os concorrentes dos troféus americanos e europeus. Na primeira corrida, após Charles Leong se qualificar no 27.º lugar, o duo que enverga as cores da Theodore Racing terminou no 26.º lugar. Já na corrida final, no domingo, em que Mini Koyama foi a 7.ª mais veloz na qualificação, a dupla finalizou no oitavo lugar final.